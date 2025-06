iPadOS 26 : la piste se brouille avec le MacBook

L’iPad peut-il vraiment remplacer un MacBook ? Avec iPadOS 26, Apple semble plus que jamais déterminé à brouiller les pistes.

Annoncé à la conférence WWDC 2025, iPadOS 26 propulse l’iPad vers des niveaux de polyvalence qui la rapprochent dangereusement de l’expérience d’un ordinateur portable, le tout en conservant son avantage tactile unique.

Cette nouvelle itération du système d’exploitation de l’iPad n’est pas qu’une simple mise à jour ; c’est une déclaration d’intention claire de la part d’Apple.

La pierre angulaire de cette convergence réside dans l’évolution spectaculaire de la gestion du multitâche. Fini les contraintes des fenêtres figées : iPadOS 26 introduit un mode « Stage Manager » avancé, qui permet de redimensionner et de superposer librement les fenêtres des applications, à la manière d’un environnement de bureau traditionnel.

Vous pouvez enfin avoir plusieurs applications ouvertes simultanément, ajuster leur taille à votre guise, et passer de l’une à l’autre avec une fluidité déconcertante. Le glisser-déposer de documents d’une fenêtre à l’autre est pris en charge.

Cette flexibilité accrue signifie que des tâches complexes, auparavant réservés aux Mac, deviennent possibles et naturels sur l’iPad. Imaginez éditer une vidéo tout en ayant votre navigateur web et vos notes ouverts côte à côte, avec la possibilité de glisser-déposer des éléments entre eux.

Ce n’est pas tout. Apple a également mis l’accent sur l’intégration des périphériques externes. iPadOS 26 améliore le support des écrans externes, pour étendre votre espace de travail bien au-delà de l’écran de l’iPad.

Vous pourrez utiliser un moniteur externe comme un véritable second écran indépendant, et non plus comme une simple duplication de l’affichage de la tablette. C’est une aubaine pour les créatifs, les développeurs ou toute personne ayant besoin de plus d’espace pour organiser ses fenêtres et ses outils.

La gestion des périphériques USB-C a également été optimisée, offrant une meilleure compatibilité avec des accessoires tels que les disques durs externes, les hubs USB et même certaines interfaces audio. L’iPad est prêt pour le travail sérieux.

Pour les adeptes du combo clavier-souris, iPadOS 26 affine l’expérience d’une manière significative. Le Magic Keyboard et d’autres claviers externes sont supportés. Ça se traduit par de nouveaux raccourcis clavier et une navigation plus intuitive, ce qui rappelle fortement macOS. La précision du trackpad est également affinée, pour une sensation quasi identique à celle d’un MacBook.

Cette synergie entre le matériel et le logiciel permet aux utilisateurs de basculer sans effort entre une interaction tactile directe et une interaction plus traditionnelle à l’aide du curseur, selon la tâche à accomplir.

Des applications professionnelles qui étaient historiquement l’apanage des ordinateurs de bureau ont bénéficié ces derniers mois de mises à jour spécifiques pour iPadOS 26. On parle de versions plus robustes de Final Cut Pro et de Logic Pro, optimisées pour la puce Apple Silicon de l’iPad et exploitant pleinement le nouveau multitâche.

Ces applications ne sont plus des versions allégées, mais des outils puissants, capables de gérer des projets complexes directement sur la tablette.Évidemment, iPadOS 26, Apple ne vise pas à rendre l’iPad identique au MacBook, mais à le rendre aussi polyvalent pour un éventail de tâches spécifiques. L’écran tactile combiné au multitâche repensée et au support périphérique amélioré, positionne l’iPad non plus comme un simple complément, mais comme une véritable alternative crédible pour de nombreux utilisateurs qui cherchent la puissance et la flexibilité d’un ordinateur, avec la magie du toucher en prime.