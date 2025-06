watchOS 26 : l’Apple Watch gagne en polyvalence

L’Apple Watch, compagnon fidèle de votre poignet, deviendra plus intelligente et plus efficace sous watchOS 26.

Lors de sa conférence WWDC, Apple a levé le voile sur watchOS 26, une mise à jour qui affine l’expérience existante et qui introduit quelques belles innovations, dont un nouveau geste intuitif qui va transformer votre interaction quotidienne avec la montre.

Cette évolution marque le prélude à une nouvelle génération de l’Apple Watch qui corrigera peut-être les défauts les plus criants de ce produit, grâce à une autonomie accrue et à une interaction sans effort.

La nouveauté la plus amusante de watchOS 26 est la combinaison des gestes Pincer et Balayer (nom officieux en attendant la terminologie officielle d’Apple). Ils permettent de naviguer dans l’interface sans toucher l’écran. Un double pincement avec le pouce et l’index de la main portant la montre, puis un mouvement de balayage du poignet, permettent de faire défiler des listes, de passer d’une complication à l’autre ou même de répondre à des notifications.

Ces gestes reposent sur les capteurs de mouvement de l’Apple Watch, et s’avèrent pratiques dans les situations où l’on a une main occupée. Durant le sport, la cuisine, ou quand on a des sacs à la main, par exemple.

Ils offrent une couche supplémentaire d’accessibilité et de commodité qui rend l’interaction avec la montre plus fluide et naturelle que jamais. Ça rappelle les meilleures années du système Wear OS de Google, qui intégrait plusieurs gestes de la main et du poignet pour interagir sans contact à l’écran avec sa montre connectée.

Google a éliminé ces gestes des versions plus récentes de Wear OS. Apple et son Apple Watch en sortent doublement gagnant.

watchOS 26 met aussi l’accent sur l’autonomie de la batterie, une préoccupation majeure de nombreux utilisateurs. Des optimisations logicielles profondes et une meilleure gestion des puces Apple Silicon permettront à l’Apple Watch de tenir plus facilement une journée complète, voire davantage.

Cette amélioration est le fruit d’un travail sur l’efficacité des capteurs, la gestion des requêtes réseau et l’optimisation des applications en arrière-plan.

watchOS 26 introduit de nouveaux algorithmes pour un suivi du sommeil encore plus précis, avec des analyses plus fines des phases de sommeil et des suggestions personnalisées pour améliorer la qualité du repos.

Les capacités de détection de l’activité physique sont revues, avec de nouveaux profils d’entraînement et des métriques plus détaillées pour certains sports. L’intégration avec l’application Santé sur iPhone est renforcée. Les tableaux de bord sont plus intuitifs et les corrélations plus pertinentes entre les différentes données de santé.

Côté visuel, l’esthétique Liquid Glass d’iOS 26 influence aussi watchOS. Les complications sont plus dynamiques et les arrière-plans subtilement translucidesé Ça ajoute une profondeur visuelle, mais le focus reste sur la clarté et l’efficacité.

Les applications natives ont été revues pour un chargement plus rapide et une navigation plus directe, minimisant le temps passé à interagir avec l’écran.

watchOS 26 va solidifier la position de l’Apple Watch comme leader sur le marché des montres connectées. La stratégie d’Apple est celle des petits pas, manifestement, mais ça marche. Le nouveau geste du poignet rend l’interaction plus intuitive, et les améliorations d’autonomie et du suivi de la santé renforcent son rôle de compagnon pour le bien-être au quotidien. La mise à jour sera déployée cet automne.