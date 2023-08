iPhone 15 : Apple fera rager ses plus fidèles clients

Ça sent l’automne, vous ne trouvez pas? C’est ce moment de l’année où les nouveautés des grands fabricants pointent à l’horizon. Du côté d’Apple, c’est le moment où les rumeurs s’emballent à propos de la mise à jour anticipée de l’iPhone. Et cette année, avec l’iPhone 15, ça devrait être gros.

Peut-être plus que ce que bien des gens pensent. Car après tout, il y a au moins un changement qui risque de changer assez radicalement la façon dont on interagit avec le populaire téléphone d’Apple. J’ai nommé : le port Lightning.

Pour plein de raisons, dont évidemment la législation européenne, qui souhaite uniformiser ce type d’accessoires pour l’ensemble du marché de l’électronique portative, l’iPhone 15 devrait abandonner le port Lightning au profit du port USB-C. Ce serait la deuxième fois que l’iPhone change son connecteur. La première fois, c’est en 2012, quand Apple a troqué le large port hérité du baladeur iPod par le port Lightning.

Retour du «dongle»?

Il faudra voir si Apple proposera un adaptateur avec son nouvel iPhone. Tous ces accessoires vendus par des tiers conformes à la norme «Conçu pour iPhone» devront soudainement se conformer à la connexion USB-C, ce qui entraînera une nouvelle vague de déchets électroniques, si une autre solution n’est pas trouvée.

Les plus fidèles clients d’Apple risquent de pester contre ce changement, qui leur coûtera assurément plus cher que le seul prix du nouvel iPhone 15.

iPhone 15: à quel prix?

Parlant de prix, d’ailleurs, on n’attend pas de cadeaux d’Apple : les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (comme le prédisent les rumeurs) devraient coûter plus cher que leurs prédécesseurs, qui n’étaient pas donnés eux non plus. Le modèle de base devrait coûter le même prix, cela dit.

On dit que l’iPhone 15 Pro devrait coûter plus cher, lui, soit 100$US de plus qu’en 2022, à 1099$US (1499$CA). Cette hausse s’expliquerait par un tout nouveau boîtier en titane plus rigide et plus mince. Pour tout le reste, les améliorations devraient être assez prévisibles : un zoom optique amélioré sur la caméra des modèles plus haut de gamme, une autonomie prolongée de 15 à 20 %, et une interface logicielle harmonisée pour ressembler à celle de l’iPhone 14 Pro actuel, avec son «Dynamic island», la bulle noire qui entoure la caméra frontale.