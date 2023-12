Le Galaxy S24 de Samsung veut vous en donner plus pour votre argent

Les rumeurs commencent à circuler à propos des futurs Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra de Samsung, et les nouvelles ne sont pas toutes réjouissantes.

Les sites spécialisés ont commencé à parler du S24 et leur principale inquiétude est que le prix des nouveaux venus grimpe, étant donné que tout coûte plus cher ces jours-ci. Or, Samsung souhaiterait conserver les mêmes prix de base pour le S24, le S24+ et le S24 Ultra que ce qu’ils étaient pour les modèles de génération précédente (S23, S23+ et S23 Ultra).

Il est difficile de prédire si Samsung Canada sera capable de le faire, étant donné que le prix de vente des produits Samsung est fixé pour le marché américain d’abord, et qu’il est ensuite ajusté en fonction du taux de la devise canadienne. Chez nos voisins du sud, la rumeur est donc que le S24 coûterait 799$US de base, puis 999$US pour le S24+ et 1199$US pour le S24 Ultra.

Exynos

Pour garder les prix plus bas, Samsung serait tenté de remplacer certains processeurs Snapdragon de Qualcomm par ses propres processeurs, appelés Exynos. Samsung réservait ses processeurs à d’autres marchés que l’Amérique du Nord, dans le passé, mais comme il coûte moins cher à produire, ce serait une solution pour garder les prix plus bas. Le S24 Ultra, le plus haut de gamme, serait toutefois vendu avec une puce Snapdragon.

Ultra HDR

Samsung ajouterait aussi quelques nouveautés du côté de la photo, surtout. Il est question d’une entente avec Meta pour faciliter le téléversement sur Facebook et Instagram de photos s’affichant selon la norme HDR, une fonction réservée aux iPhone à l’heure actuelle. La norme Ultra HDR serait aussi supportée par un nouvel appareil photo.

Ultra HDR est une norme incluse dans Android 14 qui n’a pour le moment pas été adoptée par les fabricants de téléphones. Ce standard permettrait d’ajuster les réglages d’une image à partir de métadonnées contenues dans le fichier image, pour générer la meilleure image possible en fonction de la capacité d’affichage de l’appareil sur lequel on visionne la photo.

On verra bien.