Nothing Phone (2) : l’iPhone des téléphones Android?

La marque Nothing a connu un beau succès d’estime avec ses écouteurs Nothing Ear (1) et voilà qu’elle récidive au Canada cet automne avec un téléphone Android particulièrement original, que plusieurs ont surnommé «l’iPhone d’Android».

L’appareil, il faut dire, a une apparence drôlement similaire à celle d’un iPhone 15 Plus. Son écran fait 6,7 pouces de diagonale. Il est serti dans un boîtier aux contours métalliques à l’arrière duquel se trouve une caméra à deux objectifs dont le capteur fait 50 mégapixels.

Mais c’est pas mal là où ça s’arrête.

Car dès sa sortie de la boîte, on voit bien que le Nothing Phone (2) est différent. D’abord, son endos est fait d’un plastique transparent qui permet de voir un arrangement de DEL particulièrement original. Celui-ci peut générer des alertes visuelles, puisque les DEL s’illuminent selon un rythme qui varie selon le type d’alerte et selon l’état du téléphone.

C’est donc une nouvelle interface que vient de créer Nothing. Surtout qu’elle peut être personnalisée pour remplacer la sonnerie, quand certaines personnes appellent, ou quand on reçoit des messages de certains expéditeurs ou dans certaines applications précises.

À l’avant, on trouve une caméra frontale de 32 mégapixels, idéale pour les appels vidéo sur le pouce ou les égoportraits. Nothing n’a peut-être pas mis autant d’insistance sur les capacités de retouche photo de son téléphone, contrairement à Google sur le Pixel, mais la qualité du résultat est quand même au rendez-vous.

Sous le capot, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 est probablement la plus grande déception sur cet appareil. C’est un processeur à la puissance tout à fait correcte, mais c’est aussi un processeur qui a été mis en marché l’an dernier. Les nouveaux téléphones Android cet automne ont pour la plupart migré vers le Snapdragon 8+ Gen 2, qui fait mieux en termes d’autonomie de la pile, notamment.

Cela dit, pour 929$, le Nothing Phone (2) est sans conteste un téléphone qui se distingue. Il reste à voir s’il est en mesure d’être performant dans la durée. Sa version à 999$, équipée de 12 go de mémoire vive et de 256 go de stockage interne de base, pourrait lui assurer une durabilité au moins égale à la moyenne du marché des appareils Android.