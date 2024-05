Activision ouvre un nouveau Studio en Pologne

Activision a formé un tout nouveau studio interne, Elsewhere Entertainment. La nouvelle équipe, dont le siège social est à Varsovie, en Pologne, avec des ressources supplémentaires aux États-Unis, se concentre exclusivement sur la création d’une nouvelle franchise AAA basée sur la narration et définissant le genre.

Construit à partir de zéro, Elsewhere Entertainment est un studio autonome de premier plan dédié à la création d’un environnement qui inspire des idées audacieuses et diversifiées. La mission sous-jacente de l’équipe encourage tout le monde à explorer et à collaborer de manière créative pour créer une franchise avec un héritage durable qui résonne bien au-delà des jeux.

L’équipe talentueuse d’Elsewhere Entertainment se compose d’une collection d’experts en narration dont les crédits incluent The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division et Far Cry.

Le nouveau studio a un accès complet aux ressources et aux outils d’Activision alors qu’il continue d’augmenter sa production et son développement. Elsewhere est à la recherche des meilleurs talents de l’industrie et du monde entier pour aider à créer une expérience de jeu de pointe et de nouvelle génération.

Activision