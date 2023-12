Baldur’s Gate 3 : L’Énorme Patch 5 transforme le jeu

Baldur’s Gate 3, le RPG épique de Larian Studios, s’apprête à subir une métamorphose significative avec le lancement du patch 5. La taille imposante de ce patch, nécessitant une réinstallation du jeu avec 30 Go de données, réserve aux joueurs une expérience de jeu enrichie et des fonctionnalités innovantes.

Une Transformation Monumentale

Larian Studios conseille d’ailleurs aux joueurs de réinstaller le jeu pour accueillir le patch 5, qui exigera 130 Go d’espace libre sur le disque dur. Cette mise à jour colossale promet d’apporter des changements substantiels et d’améliorer divers aspects du jeu.

Un Mode de Difficulté Honneur Impitoyable

Pour les amateurs de défis extrêmes, le patch introduit le mode Honneur. Celui-ci désactive le chargement des sauvegardes précédentes, obligeant les joueurs à assumer les conséquences de chaque décision. La difficulté du jeu est intensifiée, tant en combat qu’hors combat, avec des affrontements tactiques contre les boss et 30 modifications spéciales pour ces ennemis majeurs. La mort en mode Honneur désactivera cette option, offrant une expérience proche de la permadeath. Les héros qui réussissent à terminer le jeu dans ce mode seront récompensés par un D20 d’or.

Personnalisation de l’Expérience

Le mode Personnalisé offre une flexibilité accrue, permettant aux joueurs de personnaliser leur aventure. Que ce soit pour augmenter la difficulté ou simplifier le jeu, les options incluent la modification de la difficulté des combats, la désactivation des coups critiques ennemis, l’activation des soins complets lors d’un repos court, et bien plus encore. Pour une immersion maximale dans le jeu de rôle papier-crayon, il sera même possible de masquer les points de vie des ennemis et les jets de dés nécessaires à la réussite.

Améliorations Techniques et Ajouts

Sur le plan technique, le patch 5 améliore les performances du jeu, en particulier dans l’acte 3, et introduit la résolution dynamique sur PS5. La gestion de l’inventaire devient plus pratique, avec une interface commune pour les affaires des compagnons de route, qu’ils soient membres du groupe ou non.

Épilogues Poignants

Larian Studios a réservé une surprise de taille avec l’ajout d’épilogues, se déroulant avant les crédits de fin. Ces épilogues, situés six mois après les événements de Baldur’s Gate 3, offrent une réunion chaleureuse au feu de camp avec la clique bien-aimée des joueurs. Les développeurs ont travaillé intensément sur ce “dernier adieu”, exploitant la réactivité du jeu tout au long de l’aventure. Avec 3 589 nouvelles lignes de texte, des cinématiques inédites et de nouveaux personnages rejoignant la réunion du camp, cette conclusion promet d’être inoubliable.