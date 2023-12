Bandai Namco Annonce une Démo Jouable Imminente de Tekken 8

Les amateurs de jeux de combat peuvent se réjouir, car Bandai Namco vient de confirmer la sortie imminente d’une démo jouable tant attendue pour Tekken 8. Les joueurs sur PlayStation 5 auront la primeur de cette expérience, avec la démo de 28 Go qui sera disponible dès le jeudi 14 décembre. Les utilisateurs Xbox et Steam ne seront pas en reste, puisqu’ils pourront mettre à l’épreuve leurs compétences dans l’arène de Tekken 8 à partir du 21 décembre.

La démo offrira aux joueurs la possibilité d’explorer le premier chapitre de l’histoire captivante de Tekken 8, intitulé “The Dark Awakens”. De plus, les amateurs de combats locaux auront la chance de s’affronter en mode versus. Mais ce n’est pas tout, car la démo proposera également un aperçu des modes Quête Arcade et Super Bataille de Fantômes, qui ont été présentés en détail sur le PlayStation Blog et le site officiel du jeu.

Bien que la version de démonstration ne contienne qu’un avant-goût de l’expérience complète, les joueurs pourront incarner quatre personnages emblématiques, à savoir Jin, Kazuya, Nina, et Paul. Les décors de Sanctum, Yakushima, et Urban Square de nuit seront également disponibles pour une immersion totale dans l’univers de Tekken 8. Cependant, il est important de noter que la démo n’inclura pas de fonctionnalité de jeu en ligne, et aucune donnée de sauvegarde ne sera transférée vers la version complète du jeu.

Tekken 8 est prévu pour une sortie officielle le 26 janvier 2024, et les joueurs pourront y accéder sur PlayStation 5, Xbox Series, et Steam. En attendant, la démo promet de donner un avant-goût excitant de ce qui attend les fans de la franchise Tekken. Restez à l’écoute pour des mises à jour sur cette démo très attendue, et préparez-vous à plonger dans l’action effrénée de Tekken 8 dès ce mois-ci.