Call of Duty 2024 : Black Ops – Gulf War : Vers un monde ouvert

Le prochain opus de la franchise Call of Duty, Black Ops : Gulf War, pourrait révolutionner la série en optant pour un monde ouvert, offrant ainsi une expérience de jeu inédite. Bien que ces informations soient encore au stade de rumeur, Tom Henderson, un initié bien connu, partage des détails intrigants sur ce possible changement majeur.

Selon Tom Henderson, le jeu présenterait une campagne solo construite dans un monde ouvert, marquant ainsi un départ audacieux pour une franchise qui a historiquement privilégié des missions plus linéaires.

L’idée d’introduire un monde ouvert dans l’univers de Call of Duty est un pari ambitieux. Les jeux précédents de la série ont généralement opté pour des scénarios plus scriptés et linéaires, créant une expérience cinématographique immersive. Cependant, avec l’éventuelle sortie de Black Ops : Gulf War, les joueurs pourraient se retrouver à explorer des environnements vastes et ouverts, créant ainsi une dynamique de jeu totalement nouvelle.

Selon les informations de Henderson, bien que des missions linéaires soient toujours au programme, la majeure partie de l’expérience se déroulerait sur une carte qui rappelle celle de la série Far Cry. Cela suggère la possibilité d’une exploration approfondie, avec l’inclusion de véhicules pour faciliter les déplacements dans cet environnement expansif.

L’idée de recourir à un monde ouvert dans un jeu de la série Black Ops pourrait également être influencée par les tentatives antérieures de la franchise. Call of Duty : Modern Warfare III avait expérimenté des missions avec une approche similaire, mais le résultat avait été mitigé. Il est important de noter que les développements technologiques et les capacités des plateformes de jeu actuelles pourraient potentiellement permettre une réalisation plus aboutie de cette vision dans Black Ops : Gulf War.

Pour les amateurs de la série qui préfèrent toujours des missions plus linéaires, Henderson suggère que des éléments familiers seront présents de temps en temps. Cependant, l’accent sera mis sur l’exploration et la liberté offertes par un monde ouvert, transformant ainsi l’expérience Call of Duty en quelque chose de nouveau et passionnant.

Une des particularités mentionnées par Henderson est l’éventuel ajout d’un système de téléportation pour accélérer les déplacements dans le jeu. Cette fonctionnalité, inspirée de la théorie de Hideaki Itsuno, pourrait offrir aux joueurs une option rapide pour se déplacer sur la carte, idéale pour ceux qui préfèrent une progression plus rapide.

Il convient de rappeler que ces informations ne sont pour l’instant que des rumeurs et que rien n’a été officiellement confirmé par les développeurs. Néanmoins, si ces spéculations se concrétisent, Call of Duty : Black Ops – Gulf War pourrait bien marquer un tournant significatif dans l’évolution de la franchise emblématique.