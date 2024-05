Deux jeux Annoncés pour le PS Plus Extra et Premium de Mai 2024

Le mois de mai (2024) apporte de nouvelles réjouissances aux abonnés des formules PS Plus Extra & Premium avec l’arrivée de nouveaux titres. Alors que la confirmation officielle est prévue pour la mi-mai, une partie de la sélection a déjà été dévoilée en avant-première.

The Settlers: New Allies

Parmi les jeux à venir, les joueurs pourront se plonger dans l’univers de The Settlers: New Allies, un jeu de stratégie en temps réel développé par Ubisoft. Ce nouvel opus de la série offre aux joueurs la possibilité de choisir parmi trois factions distinctes – les Elari, les Maru et les Jorn – et de participer à des affrontements intenses contre d’autres joueurs ou des adversaires contrôlés par l’IA. Avec un mode campagne narratif et un mode Hardcore plus exigeant, The Settlers: New Allies promet une expérience de jeu variée et captivante.

Watch Dogs

En outre, Watch Dogs fera également partie de la sélection de mai, offrant aux joueurs l’opportunité d’explorer la ville de Chicago en tant qu’Aiden Pearce, un hacker talentueux et déterminé. Utilisant ses compétences pour infiltrer les systèmes de surveillance de la ville, les joueurs pourront vivre une aventure riche en rebondissements et en action. Watch Dogs sera disponible via l’abonnement Ubisoft+ Classics, inclus dans le PS Plus Extra & Premium.