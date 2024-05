C’est fini pour CyberPunk 2077

C’est désormais officiel. CyberPunk 2077 ne bénéficiera plus de suivi et donc de mises à jour à partir de maintenant. La raison? Plus aucun développeur n’est désormais lié au jeu. C’est le studio polonais, CD Projekt, qui l’a annoncé lors de la présentation de son rapport fiscal.

Un rapport fiscal montrant que les 17 derniers développeurs qui travaillaient encore sur CyberPunk 2077 ont été désormais réaffectés. Ces derniers vont désormais se consacrer à d’autres projets en cours au sein du studio. En effet, plusieurs jeux sont actuellement en développement du côté de CD Projekt. En effet, selon plusieurs informations, une suite de Cyberpunk ou encore The Witcher 4 sont actuellement sur la table. D’autres projets seraient également en cours dont une nouvelle licence.

À noter que depuis sa sortie en décembre 2020, Cyberpunk 2077 a réalisé d’excellents résultats. Celui-ci s’est notamment écoulé à près de 25 millions de copies dans le monde. Ceci témoigne donc du succès du jeu et explique l’envie du studio d’offrir une suite aux joueurs. Le jeu restera bien évidemment disponible si vous souhaitez encore vous immerger dans cette aventure futuriste.

À noter que pour le moment peu d’informations sont communiquées concernant les futurs projets de CD Projekt. Cependant des récentes rumeurs indiquent qu’un des projets pourrait prochainement être présenté à savoir The Witcher 4.