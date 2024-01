C’est officiel pour Smite 2

Alors que Smite s’apprête à célébrer ses dix ans, Hi-Rez Studios a récemment confirmé son engagement envers l’avenir avec l’annonce tant attendue de Smite 2. Cette nouvelle intervient à un moment crucial, marqué par une restructuration estivale de l’éditeur et une volonté de renouveau dans son catalogue de jeux. À travers cette décision stratégique, Hi-Rez Studios espère capitaliser sur le succès continu de Smite tout en offrant une expérience de jeu améliorée et innovante à sa communauté de joueurs.

Un examen des données de SteamDB indique que parmi tous les jeux développés par Hi-Rez Studios, Smite reste le plus populaire, et la suite du jeu semble avoir le potentiel d’attirer de nouveaux adeptes. Cette perspective contraste avec d’autres titres de l’éditeur tels que Paladins, Rogue Company et Realm Royale, qui n’ont pas connu le même niveau de succès. La restructuration estivale de l’année précédente a également vu Hi-Rez Studios réduire ses effectifs et fusionner ses studios de développement, mettant en avant Titan Forge Games comme le fer de lance de son avenir.

Annoncé lors des championnats du monde de Smite, Smite 2 repose sur le puissant moteur Unreal Engine 5, exploitant ainsi les capacités des plateformes modernes. Prévu pour une sortie non divulguée sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series, le jeu promet d’améliorer tous les aspects appréciés de Smite 1. Des graphismes, animations, jusqu’à la jouabilité, tout a été repensé et perfectionné. L’interface utilisateur, l’audio, les effets des sorts, et même les capacités des dieux bénéficient d’une mise à jour significative.

Smite 2 introduit des changements notables dans la jouabilité et les systèmes de jeu, mettant davantage l’accent sur la stratégie et l’impact des combats. Les objectifs de carte dynamiques et les deux sources de puissance, la Force et l’Intelligence, viennent diversifier les capacités de chaque dieu, offrant ainsi des styles de jeu plus nuancés. Le magasin d’objets subit également une refonte pour simplifier la construction d’objets et améliorer la courbe d’apprentissage des nouveaux joueurs.

Hi-Rez Studios rassure les joueurs de Smite 1 en annonçant que les serveurs ne fermeront pas pour le moment. Les fidèles joueurs seront récompensés lors de la transition vers Smite 2, avec la conversion de leurs gemmes actuelles en gemmes “héritage” utilisables dans les deux versions. Les nouvelles apparences achetées dans Smite 1 avec des gemmes seront également compatibles avec Smite 2 à partir de cette année, renforçant ainsi la continuité et la fidélité des joueurs à travers les deux titres.

Avec Smite 2, Hi-Rez Studios semble prêt à écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de son MOBA à succès. La combinaison d’innovations techniques, de nouvelles mécaniques de jeu et de récompenses pour les joueurs existants témoigne de l’engagement de l’éditeur envers la qualité et l’évolution constante de son titre phare. Reste à voir comment la communauté de joueurs accueillera cette nouvelle itération alors que Smite continue d’occuper une place privilégiée dans le monde du jeu en ligne compétitif.