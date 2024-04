De nouveaux ajouts sur le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass continue de séduire les joueurs avec une offre de jeux en constante évolution. Dans les prochains jours, plusieurs nouveaux titres rejoindront le catalogue, offrant aux abonnés une sélection variée et passionnante.

Disponible dès aujourd’hui, Harold Halibut plonge les joueurs dans une aventure narrative unique, explorant la vie sur un vaisseau spatial immergé dans un océan extraterrestre. Ce jeu artisanal offre une expérience visuelle et narrative captivante.

Parmi les titres à venir, Orcs Must Die! 3 promet des batailles épiques contre des hordes d’orques, que ce soit en solo ou en coopération à deux joueurs. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un JRPG riche en personnages et en histoire, offrira aux joueurs une expérience de jeu profonde et immersive.

Another Crab’s Treasure plonge les joueurs dans un monde sous-marin mystérieux, où ils incarneront Kril le crabe ermite dans une aventure captivante à la recherche d’un trésor perdu.

En plus de ces nouveaux ajouts, les abonnés peuvent également profiter de mises à jour et de contenus supplémentaires pour des jeux déjà disponibles, comme Ark: Survival Ascended qui propose un nouveau DLC, Scorched Earth, offrant de nouvelles possibilités de construction et d’exploration.

Les avantages exclusifs réservés aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate, tels que le pack du survivant de l’abri 33 de Fallout 76 ou le pack du 10e anniversaire de The Elder Scrolls Online, complètent cette offre déjà généreuse.