Returnal : Pas d’annonce de jeu vidéo pour son 3e anniversaire

Pour célébrer le troisième anniversaire de Returnal, les fans s’attendaient à une annonce majeure de la part de Housemarque, le studio derrière ce jeu d’action-aventure acclamé. Cependant, au lieu d’une extension ou d’une suite, Housemarque a choisi de marquer l’événement d’une manière différente.

Le studio a récemment annoncé un partenariat passionnant avec Dark Horse pour la création d’un roman graphique intitulé “Returnal : Fallen Asteria”. Ce roman graphique plongera les lecteurs dans l’univers mystérieux et dangereux de Returnal, explorant peut-être des aspects de l’histoire et des personnages qui n’ont pas été abordés dans le jeu lui-même. Cette collaboration promet d’offrir aux fans une nouvelle perspective sur l’histoire captivante de Returnal.

En plus du roman graphique, Housemarque a également annoncé qu’une version animée de Returnal était en préparation. Bien que les détails spécifiques de cette version animée n’aient pas encore été révélés, les fans peuvent s’attendre à une adaptation fidèle et immersive de l’univers de jeu unique de Returnal.

Enfin, Housemarque a révélé qu’un artbook était également en cours de création, offrant aux fans un aperçu des superbes visuels et de l’art conceptuel qui ont donné vie à l’univers de Returnal. Cet artbook promet d’être un incontournable pour les fans de l’esthétique visuelle du jeu.

Malgré l’absence d’une annonce majeure pour le jeu lui-même, il est clair que Housemarque travaille dur pour offrir aux fans de Returnal de nouvelles expériences et façons d’explorer l’univers fascinant qu’ils ont créé. De plus, le studio a révélé travailler sur une toute nouvelle licence, décrite comme étant encore plus ambitieuse que Returnal. Cette nouvelle licence promet d’apporter de nouvelles idées et innovations au monde du jeu vidéo, et les fans attendent avec impatience de voir ce que Housemarque nous réserve pour l’avenir.