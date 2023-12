De nouvelles races dans Baldur’s Gate 3?

Adam Smith, le directeur de l’écriture chez Larian Studios, a récemment partagé des informations intrigantes lors d’un stream Twitch, plongeant les joueurs de Baldur’s Gate 3 dans l’anticipation. “Nous n’avons pas arrêté de mettre à jour le jeu. Nous allons continuer à le faire,” a-t-il déclaré. Alors que le studio n’a actuellement aucun plan spécifique pour de nouvelles races, Smith a laissé la porte ouverte en ajoutant, “Nous n’avons pas de plans spécifiques pour de nouvelles races pour le moment, mais nous ne disons pas non.”

Les raisons derrière le non-inclusion de certaines idées étaient souvent liées à leur inadéquation avec la campagne ou l’histoire que le studio souhaitait raconter. Toutefois, Smith a suggéré que certaines de ces idées pourraient être envisagées à l’avenir. Cela ouvre la voie à des spéculations enthousiastes sur de potentielles nouvelles races dans le futur de Baldur’s Gate 3.

Le décor de Faerûn, où se déroule la Côte des Épées, offre une richesse d’espèces que Larian pourrait potentiellement exploiter. Des choix tels que les gobelins et les aasimars pourraient être envisagés. D’autres possibilités intrigantes incluent les aarakocra, des hommes-oiseaux ailés, ou les yuan-ti, des serpents rampants. L’univers de Donjons et Dragons étant presque infini, il évolue constamment avec le temps, ouvrant la porte à de nouvelles expériences pour les joueurs de Baldur’s Gate 3.

L’histoire de popularité des races joue également un rôle dans ces considérations. Selon Larian, les demi-elfes, les humains et les elfes sont les races les plus populaires, tandis que les githyankis sont les moins appréciés. Le choix de la race influence les options de dialogue, ajoutant une dimension significative à l’expérience du joueur.

Pour ceux qui sont impatients d’explorer de nouvelles races, des moddeurs ont déjà pris l’initiative d’étendre les possibilités de création de personnages. Le mod “Fantastical Multiverse,” par exemple, propose 54 espèces supplémentaires issues de la 5e édition de D&D et de One D&D. Les Gobelins, les Kobolds, les Goliaths, ainsi que des espèces de Final Fantasy 14, sont parmi les choix offerts par ce mod gratuit. D’autres mods, tels que “Fellowship of the Ring,” permettent même aux joueurs d’incarner des personnages emblématiques comme Frodon, Sam, Pippin, et bien d’autres, offrant ainsi une diversité impressionnante aux amateurs de Baldur’s Gate 3. L’avenir s’annonce prometteur pour les explorateurs intrépides de Faerûn.