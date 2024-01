Des leaks concernant le prochain State of Play

Les rumeurs s’intensifient autour du premier State of Play de l’année 2024, et les dernières informations laissent entrevoir un événement exceptionnel de la part de Sony. Selon des fuites récentes, la date présumée de cet événement serait aux alentours du 31 janvier 2024, marquant une avance sur le calendrier habituel de l’éditeur japonais.

L’insider Shpeshal_Nick a jeté de l’huile sur le feu en avançant que la vidéo de la conférence aurait déjà été uploadée sur YouTube, bien que cela reste à confirmer. Si ces spéculations se révèlent exactes, Sony présenterait plusieurs exclusivités à venir pour la PS5 ainsi que des jeux développés en partenariat avec d’autres studios. Parmi les titres déjà révélés, on retrouverait “Death Stranding 2 On The Beach” et le retour tant attendu d'”Until Dawn” sur PS5 et PC.

Le State of Play 2024 ne se limiterait pas aux annonces précédemment divulguées. Shpeshal_Nick prétend également que Sony dévoilerait des informations sur d’autres exclusivités de studios externes. Parmi celles-ci, on retrouverait “Rise of the Ronin”, “FF7 Rebirth”, “Silent Hill 2 Remake”, “Sonic Generations Remaster”, “Judas”, et un nouveau jeu de la franchise Metro.

Bien que la liste soit excitante, la participation des PlayStation Studios à cet événement reste incertaine. Des noms tels que Santa Monica et Naughty Dog sont évoqués, suggérant qu’ils travaillent sur de nouvelles licences depuis un certain temps. Cependant, il est souligné que leur révélation lors de ce State of Play semble peu probable.

En résumé, les amateurs de jeux vidéo peuvent s’attendre à un State of Play captivant, avec une variété de titres allant des franchises bien établies aux nouvelles expériences VR.