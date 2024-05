Des licenciements à venir chez Square Enix

Square Enix est confronté à une période de transition difficile. Selon les dernières informations de VGC, la société prévoit des licenciements dans ses départements américains et européens.

Ces licenciements feraient suite au rapport financier décevant de l’exercice 2024 qui a vu les bénéfices chuter de 69,7 % par rapport à l’exercice précédent. La raison principale de cette baisse des bénéfices est attribuée aux annulations inattendues de certains jeux.

“Square Enix Reboots and Awakens”

La décision de procéder à des licenciements s’inscrit donc dans une nouvelle stratégie baptisée “Square Enix Reboots and Awakens”. Une stratégie qui vise à remodeler l’entreprise pour une croissance à long terme, en se concentrant sur des jeux AAA multiplateformes.

De plus, Square Enix indique que les jeux actuels, on pense notamment à Final Fantasy VII Rebirth ou encore Final Fantasy 16, pourraient atterrir sur des plateformes autres que Playstation.

Les divisions spécifiquement touchées par ces licenciements comprennent l’édition, l’informatique et la division des jeux indépendants collectifs du Square Enix. Ces changements sont perçus comme une tentative de l’entreprise de s’adapter à un marché en constante évolution et de rester compétitive face à une concurrence accrue.