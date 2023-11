Diablo 4 en accès gratuit sur Steam pendant une semaine

Blizzard Entertainment a décidé de rendre son jeu de rôle d’action Diablo 4 gratuit sur Steam pendant une semaine.

Les utilisateurs de Steam peuvent télécharger et essayer le jeu jusqu’au 28 novembre à 10 heures du matin, heure du Pacifique / 13 heures de l’Est / 18 heures au Royaume-Uni. Diablo 4 a été lancé pour la première fois en juin sur PC via la plateforme Battle.net de Blizzard, où il reste un jeu premium. Il est également disponible sur PlayStation et Xbox.

La période de jeu gratuit permet aux utilisateurs de jouer à Diablo 4 jusqu’au niveau 20, ce qui équivaut à environ huit heures de jeu. Blizzard espère probablement que ceux qui atteignent ce niveau seront tentés par la remise de 40% sur le prix du jeu dans les soldes d’automne de Steam, qui se terminent également le 28 novembre.

Diablo 4 a suscité beaucoup d’anticipation depuis son lancement initial, offrant aux joueurs une expérience immersive dans un monde sombre et fantastique. En ouvrant l’accès gratuit sur Steam, Blizzard cherche à élargir sa base de joueurs et à permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir les joies du dernier opus de la série Diablo.

Les amateurs de jeux vidéo, qu’ils soient nouveaux dans la série Diablo ou des vétérans de longue date, auront ainsi l’occasion de plonger dans l’univers sombre et envoûtant de Diablo 4 sans engagement financier initial.