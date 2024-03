Dragon Ball Sparking Zero dévoile du nouveau gameplay

Dragon Ball Sparking Zero a fait sensation aujourd’hui avec une présentation explosive à 10h00. Bandai Namco a dévoilé 13 minutes de gameplay intense, mettant en avant des combats dynamiques et des affrontements épiques entre Goku, Vegeta et d’autres personnages emblématiques de l’univers Dragon Ball. Cette nouvelle vidéo offre un aperçu des mécaniques de jeu modernisées, tout en conservant l’esprit des précédents opus de la franchise.

Le jeu promet un roster impressionnant de plus de 160 personnages jouables, chacun offrant un style de combat unique. Parmi les nouveaux combattants présentés, on retrouve Super Trunks, Dyspo, Butta, Kakunsa, Rosh, Nappa, Jeese, Toppo, Kale Broly, Hit et Super Saiyan Broly (Full Power). Ces nouveaux venus rejoindront les rangs des combattants déjà annoncés, promettant une variété et une profondeur de gameplay inégalées.

En plus des nouveaux personnages, Dragon Ball Sparking Zero introduira de nouvelles mécaniques de jeu pour pimenter l’action. Les joueurs pourront notamment profiter de nouveaux dashs pour des déplacements rapides, ainsi que d’une nouvelle jauge appelée “Skill Count”. Cette jauge se chargera au cours du combat et permettra d’effectuer des contres inédits, offrant ainsi de nouvelles possibilités tactiques et stratégiques aux joueurs.

Malgré l’absence d’une date de sortie précise, Dragon Ball Sparking Zero est prévu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC via Steam. Restez à l’affût pour plus de détails sur ce jeu très attendu qui promet d’offrir une expérience de jeu Dragon Ball inoubliable.