Dragon Quest III HD-2D sera multi-plateformes

Nous n’avons plus entendu parler de lui depuis quelques mois, cependant, nous en savons un peu plus aujourd’hui. Après l’annonce de l’arrivée de Kingdom Hearts sur Steam en juin prochain, Square Enix semble vouloir mettre les bouchées doubles concernant sa communication et les sorties.

En effet, le studio japonais a annoncé aujourd’hui via un petit teaser, les plateformes sur lesquelles Dragon Quest III HD-2D sera disponible.

La stratégie multi-plateformes confirmée par ce Dragon Quest III HD-2D

Un remake dont le développement avait été annoncé en 2021 par Square Enix mais dont nous n’avions plus d’informations depuis quelques temps maintenant. Ce nouveau petit teaser nous apprend que le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PC, PS5 et Xbox Series. Une sortie multi-plateformes qui concorde parfaitement avec les dernières déclarations de Square Enix. Ce dernier souhaite voir ses jeux disponibles sur plusieurs plateformes à l’avenir. Une nouvelle stratégie du studio japonais visant à répondre à leurs mauvaises performances financières en 2023-2024. Cependant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée par le biais de ce teaser partagé sur X.

À noter que ce remake abandonne principalement la vue aérienne utilisée dans les versions précédentes au profit d’une vue 2,5D rappelant Octopath Traveler. Les personnages et les ennemis conservent un style pixel art, mais les animations ont été mises à jour. Le jeu utilise des effets 3D pour les arrière-plans basés sur des pixels, créant une sensation unique de trois dimensions dans le style HD-2D.

Enfin, la phrase accompagnant ce teaser à savoir “l’héritage commence” peut laisser penser que les autres opus de la série pourraient également arriver dans le futur. Plusieurs rumeurs d’ailleurs vont de ce sens annonçant que Square Enix voudrait intensifier sa stratégie de remake ou remaster pour ses titres phares.