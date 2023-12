Elden Ring : Des indices maladroits laissent entrevoir la date de Sortie du DLC

La frénésie autour du jeu Elden Ring s’intensifie alors que les joueurs attendent avec impatience des informations sur le très attendu DLC, “Shadow of the Erdtree”. L’annonce récente de ce contenu additionnel a créé une vague d’excitation, marquant un nouveau chapitre dans l’histoire de ce jeu encensé.

Elden Ring a brillé comme le jeu de l’année 2022, décrochant le titre convoité de GOTY. Plutôt que de profiter de la cérémonie pour révéler le DLC, From Software a réservé cette annonce pour le premier anniversaire du jeu avec “Shadow of the Erdtree”.

Cependant, la question persistante est la suivante : quand pouvons-nous nous attendre à la sortie de ce DLC ? Bien que From Software n’ait pas partagé beaucoup d’informations, une révélation inattendue provenant d’une maladresse semble avoir échappé. La boutique de manettes Thrustmaster a dévoilé une manette en collaboration avec Elden Ring, portant la mention “synchronisée avec la sortie de la nouvelle extension Shadow of the Erdtree”. Une possible bourde qui suscite des spéculations quant à la date de sortie du DLC.

Bien que le rapport financier de Kadokawa, la maison-mère de FromSoftware, ait évoqué une sortie “à moyen et long terme”, suggérant après avril 2024, cette fuite semble indiquer une possible sortie plus tôt. Cependant, il est important de rester prudent, car d’autres indications suggèrent que le DLC pourrait nécessiter plus de temps de développement, repoussant potentiellement sa sortie à début 2025.

En résumé, bien que l’idée d’une sortie imminente puisse susciter l’espoir, les déclarations antérieures des développeurs et les prévisions financières suggèrent que la patience des fans pourrait être mise à l’épreuve.