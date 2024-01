Elden Ring: Le DLC Shadow of the Erdtree en approche?

Les fans d’Elden Ring sont devenus impatients à l’idée d’une annonce d’extension intitulée “Shadow of the Erdtree” après qu’une modification ait été apportée à l’arrière-plan du jeu sur Steam par le développeur FromSoftware.

Un changement décrypté par un Youtubeur

L’utilisateur Twitter et YouTubeur Elden Ring, Ziostorm, a remarqué ce changement sur la page SteamDB d’Elden Ring, partageant une image d’une nouvelle application ajoutée à la section Téléchargeable de la page Steam d’Elden Ring pour la première fois depuis son lancement.

“Je ne dis pas que c’est à 100% Shadow of the Erdtree, mais il y a de fortes chances que ce le soit”, a déclaré Ziostorm, et les fans partagent un optimisme similaire ailleurs en ligne. “L’annonce doit être imminente”, a déclaré JoRads sur Reddit. “Certainement. C’est une question de jours maintenant, voire moins”, a répondu Hector_Savage_.

La prudence reste de mise

Cette mise à jour alimente également les rumeurs précédentes, car une collaboration divulguée entre l’éditeur d’Elden Ring, Bandai Namco, et le créateur d’accessoires Thrustmaster suggérait également une sortie en février de Shadow of the Erdtree.

Shadow of the Erdtree a été initialement annoncé en mars 2023 en tant qu’extension majeure pour Elden Ring. Une seule pièce d’art conceptuel a été publiée aux côtés de l’annonce, ne dévoilant pas grand-chose, montrant simplement un personnage au sommet d’un destrier spectral regardant vers l’horizon où se trouvait un Erdtree mourant.