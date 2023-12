Enfin la fonctionnalité tant réclamée pour Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, le jeu tant attendu de CD Projekt RED, vient de recevoir une mise à jour majeure qui répond à de nombreuses demandes des fans. La fonctionnalité la plus notable et tant réclamée est l’ajout du système de métro NCART, une inclusion qui avait été catégoriquement exclue par l’équipe de développement auparavant. La mise à jour 2.1 apporte également une série d’autres améliorations significatives, des correctifs de bugs, et de nouvelles fonctionnalités qui promettent de revitaliser l’expérience de jeu pour les joueurs.

Le retour du métro NCART

L’annonce surprise de l’ajout du système de métro NCART a créé un buzz considérable parmi la communauté des joueurs. L’année dernière, CD Projekt RED avait déclaré que le métro ne serait jamais intégré au jeu, mais la mise à jour 2.1 a prouvé le contraire. Désormais, les joueurs peuvent utiliser le City Pass NCART de V pour voyager entre les 19 stations de métro de Night City, explorant ainsi la ville avec une toute nouvelle perspective. Les lignes de métro offrent une immersion accrue, que ce soit en utilisant le voyage rapide ou en prenant le temps d’admirer le paysage en montant à bord des trains.

Radioport et autres ajouts musicaux

Outre le métro, la mise à jour introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Radioport, permettant aux joueurs d’écouter leur musique préférée en explorant la ville à pied ou en voyageant à bord du métro NCART. Cette fonction permet une personnalisation plus poussée de l’expérience musicale du joueur, avec la possibilité de basculer sur la radio du véhicule lorsqu’il monte à bord.

Explosion de nouveautés

La mise à jour 2.1 n’est pas avare en termes de nouvelles fonctionnalités. Les joueurs peuvent désormais organiser des rendez-vous répétables avec leurs amants, participer à des courses de voitures rejouables, rencontrer des vendeurs décoratifs fonctionnels dans certains kiosques, et même utiliser des jumelles d’observation pour admirer les panoramas impressionnants de Night City. Ces ajouts diversifiés promettent d’approfondir l’expérience de jeu et de donner aux joueurs plus de raisons d’explorer la métropole futuriste.

Patch notes de la version 2.1

La liste des nouveautés de la mise à jour 2.1 est longue et variée. En plus des fonctionnalités énumérées ci-dessus, le patch comprend également des corrections de bugs, des améliorations de gameplay et des ajustements d’équilibrage. Certains de ces changements touchent l’accessibilité, avec l’ajout d’options de personnalisation de l’interface et des contrôles pour répondre aux besoins des différents joueurs.

Quêtes et monde ouvert enrichis

Les quêtes et le monde ouvert de Cyberpunk 2077 voient également des améliorations substantielles. Des interactions plus poussées avec les gangs, des courses-poursuites liées aux contrats de vol et de livraison de véhicules, ainsi que des ajustements pour rendre l’exploration des bars de Night City plus immersive, sont quelques-uns des éléments qui contribuent à rendre l’univers du jeu encore plus vivant.

Équilibrage du gameplay et améliorations techniques

La mise à jour 2.1 apporte des ajustements importants au gameplay, y compris des améliorations des combats de boss, de nouvelles armes iconiques, des modifications d’équilibrage pour les avantages et les armes, et des améliorations spécifiques aux PC et aux consoles. Les joueurs PC bénéficieront de nouvelles options de ray tracing et de la prise en charge des manettes DualSense, tandis que les joueurs sur consoles auront des correctifs spécifiques pour résoudre des problèmes tels que des messages d’erreur et des plantages.

En somme, la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077 représente un engagement significatif de la part de CD Projekt RED envers l’amélioration continue du jeu. Les ajouts majeurs, notamment le système de métro, Radioport, et les nombreuses autres fonctionnalités, offrent aux joueurs une expérience plus riche et plus immersive dans l’univers de Night City. Les correctifs de bugs et les améliorations techniques témoignent de l’écoute attentive de l’équipe de développement vis-à-vis des retours de la communauté des joueurs. Avec cette mise à jour, Cyberpunk 2077 semble se rapprocher de la vision initiale tant attendue par les fans depuis sa sortie tumultueuse.