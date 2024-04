Fallout 4 : La mise à niveau tant attendue arrive le 25 avril

Bethesda a finalement dévoilé les détails de la mise à niveau de Fallout 4 pour les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series. Attendue depuis un certain temps, cette mise à jour sera disponible gratuitement à partir du 25 avril. Les joueurs pourront profiter d’une expérience améliorée avec des options de qualité et de performance, offrant jusqu’à 60 images par seconde dans ce dernier mode.

En plus de ces améliorations, les joueurs PC auront désormais la possibilité de jouer en mode écran large et ultra large, offrant une expérience visuelle immersive. Les amateurs de mods seront ravis de découvrir les améliorations apportées au kit de création, rendant la création et la gestion des mods encore plus faciles et intuitives.

Cette mise à jour apportera également des correctifs importants pour les joueurs asiatiques, en particulier au Japon et en Chine, améliorant ainsi l’expérience de jeu pour ces régions.

Bethesda a également annoncé l’arrivée de Fallout 4 sur l’Epic Games Store, offrant aux joueurs une autre option pour acquérir et jouer au jeu. De plus, le jeu sera compatible avec le Steam Deck, offrant aux joueurs une expérience portable inédite.

Mais ce n’est pas tout ! En plus de ces améliorations, les joueurs pourront également profiter de contenu gratuit via le Creation Club. Une nouvelle quête massive sera disponible, offrant de nouveaux équipements, armes et défis pour les joueurs à affronter. De plus, un nouveau pack d’armes « non conventionnelles » sera disponible, offrant aux joueurs des moyens uniques de survivre dans le monde post-apocalyptique de Fallout 4. Enfin, des décorations pour Halloween seront également disponibles, ajoutant une touche effrayante au Commonwealth, que ce soit en avril ou en octobre.

En résumé, cette mise à jour de Fallout 4 promet d’apporter de nombreuses améliorations et ajouts excitants, offrant aux joueurs une raison de replonger dans l’univers riche et captivant du jeu. Que vous soyez un vétéran de Fallout 4 ou un nouveau venu, cette mise à jour devrait offrir une expérience de jeu encore plus immersive et divertissante.