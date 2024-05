FIFA 2K25, le futur de la simulation de football ?

Depuis le divorce entre Electronic Arts et la FIFA, les fans s’interrogent concernant l’avenir de la franchise de jeux de football. Alors que le nom “EA Sports FC 24” a remplacé le “FIFA”, une nouvelle rumeur circule : 2K Games pourrait bien être le prochain partenaire de la FIFA.

En effet, la boutique MohPlay Inc a publié sur X (Twitter) que 2K Games aurait obtenu la licence officielle FIFA pour développer un nouveau jeu de football. Selon le message, la collaboration est confirmée, et FIFA 2K25 devrait voir le jour cette année. Cependant, il est important de noter que ni la FIFA ni 2K Games n’ont encore fait d’annonce officielle à ce sujet, et aucune source plus fiable n’a corroboré cette information.

La FIFA a exprimé son intention de revenir en force dans le monde du jeu vidéo. 2K Games, déjà présent dans d’autres disciplines sportives telles que le basket, le hockey et le tennis, pourrait saisir l’opportunité de lancer un rival à EA Sports dont le jeu n’a pas reçu tant d’éloges cette année. Si le studio a bien évidemment pu garder un maximum de licences pour son titre et continue d’offrir de belles modélisations des joueurs ou encore des stades.

Dans le passé, 2K Games avait déjà développé un jeu de football décontracté intitulé “Lego 2K Goooal !”. Cependant, si la rumeur se confirme, FIFA 2K25 marquerait une nouvelle ère pour les simulations de football, avec un concurrent sérieux pour EA Sports FC. Cependant, pour devenir un vrai concurrent, 2K aura fort à faire notamment au niveau de la modélisation. En effet, Top Spin 2K25 offrait une modélisation bien pauvre des joueurs et des joueuses. Un manquement qui ne passera pas pour les amateurs de football.