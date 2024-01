Final Fantasy 7 Rebirth: Le rôle d’un joueur va changer

À l’approche de la sortie imminente de Final Fantasy 7 Rebirth en le 29 février 2024, le réalisateur du jeu, Naoki Hamaguchi, a récemment dévoilé des détails captivants sur le rôle de Zack. Des révélations promettant de bouleverser davantage l’histoire du jeu.

Zack, une figure emblématique de Final Fantasy 7, aurait dû rester dans les mémoires en tant que SOLDIER décédé à la fin de Crisis Core. Cependant, le remake de 2020 a décidé de défier cette destinée en ramenant Zack à la vie. Cette décision a déjà provoqué des débats parmi les fans, mais selon les déclarations de Hamaguchi, ce personnage jouera un rôle central dans Rebirth.

Le réalisateur a partagé des détails intrigants sur le rôle de Zack, soulignant que Square Enix prévoit d’en faire un élément essentiel du récit, permettant aux joueurs de plonger plus profondément dans l’univers du jeu. Dans une interview accordée à Game Informer, Hamaguchi a expliqué : “Grâce à lui, les joueurs pourront découvrir et comprendre davantage la vision du monde de Final Fantasy 7 et approfondir leur compréhension de ce dernier. Nous avons utilisé le personnage de Zack pour donner vie à la vision des créateurs originaux. La façon dont le monde de Final Fantasy 7 a vu le jour et les politiques et règles qui le régissent seront représentées à travers le personnage de Zack.”

Cette révélation a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté, avec des fans exprimant des inquiétudes quant à la divergence par rapport à l’histoire originale. Le retour de Zack n’est pas le seul changement prévu, puisque Hamaguchi a confirmé que d’autres personnages issus des spin-offs de Final Fantasy 7 feront leur apparition dans Rebirth. Ces introductions de nouveaux visages, absents du jeu original de 1997, soulèvent des questions sur la manière dont ils seront intégrés à l’aventure.

Alors que les détails se dévoilent progressivement, la communauté des joueurs se divise entre ceux qui applaudissent les ajouts audacieux et ceux qui préféreraient rester fidèles à l’histoire originale. La suite de Final Fantasy 7 Rebirth s’annonce pleine de surprises, et les joueurs attendent avec impatience de découvrir comment ces changements influenceront l’expérience de jeu.