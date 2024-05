Final Fantasy IX Remake refait parler de lui sur X

Les récents événements au sein de Square Enix ont laissé les fans du studio plutôt dubitatifs quant à l’avenir de plusieurs projets qui avaient leaké par le passé. Certes rien d’officiel concernant tous les titres qui avaient été mentionnés mais comme souvent dans le monde du jeu vidéo, il n’y pas de fumée sans feu.

Aujourd’hui c’est de nouveau Final Fantasy IX Remake qui refait parler de lui. En effet, selon l’insider Midori, qui par le passé avait fait plusieurs révélations qui se sont avérées vraies, affirme aujourd’hui que le jeu est bel et bien en développement. Une déclaration qui fait écho notamment aux dernières paroles de Naoki Yoshida lors de la présentation de l’édition collector de Final Fantasy XIV Danwtrail et où l’on pouvait voir quelques références à Final Fantasy IX. Interrogé à ce sujet, le producteur avait déclaré que la présence de ces références était pour le moment secrète, laissant ainsi penser que l’avenir nous en dira plus.

À noter qu’un autre insider, qui a depuis disparu de la plateforme X, avait également annoncé le remake de ce Final Fantasy IX, indiquant au passage que le jeu aurait droit à un budget moins important que Final Fantasy VII Rebirth par exemple et que le titre serait disponible sur plusieurs plateformes.

Pour le moment aucune annonce officielle de Square Enix, hormis la disponibilité prochaine de Kingdom Hearts sur Steam, qui semble pour le moment prendre son temps afin de reprendre du poil de la bête après un exercice fiscal très compliqué pour le studio.