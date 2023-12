God of War Ragnarok : Une Mise à Jour majeure renforce l’épopée

Le célèbre God of War Ragnarok de Santa Monica Studio continue d’évoluer avec une mise à jour substantielle, accompagnée d’un DLC gratuit intitulé Valhalla. Cette initiative de Santa Monica Studio vise à maintenir l’intérêt des joueurs sur la plateforme PS5, apportant des améliorations significatives, des correctifs et de nouvelles expériences à l’univers épique de Kratos.

Mises à Jour pour God of War Ragnarok et Valhalla

Santa Monica Studio a récemment publié des mises à jour importantes pour God of War Ragnarok et son DLC gratuit, Valhalla. Pour garantir une expérience optimale, il est fortement recommandé de télécharger et d’installer ces deux patches avant de se plonger à nouveau dans l’univers du Dieu de la Guerre. Le patch pour Ragnarok a une taille d’environ 376 Mo, tandis que celui pour Valhalla pèse environ 94 Mo. Ces mises à jour mettent particulièrement l’accent sur le DLC gratuit, apportant des corrections de bugs, des ajustements d’équilibrage et des améliorations générales.

Changements et Correctifs dans le DLC Valhalla

Bien que le patch note contienne quelques spoilers légers, il offre également un aperçu complet des changements apportés à Valhalla. Les ajustements notables comprennent :

Correction d’un problème d’audio et de désynchronisation des personnages lors de la première cinématique après la mort.

Suppression des particules persistantes de la Lance de Draupnir au début des cinématiques.

Ajustements de la difficulté dans certaines zones pour une expérience de jeu plus équilibrée.

Réduction de la difficulté du premier combat contre Týr dans le mode “Show Me Will”.

Augmentation de la difficulté de certains défis en arène.

Divers ajustements et mises à jour d’équilibrage de combat.

Résolution de plusieurs problèmes liés à l’affrontement avec Týr, notamment la téléportation et la non-restitution.

Corrections de bugs concernant les pièces d’armure du Chasseur et d’autres éléments du jeu.

Améliorations de la Stabilité Générale

La mise à jour vise également à renforcer la stabilité de God of War Ragnarok, en résolvant divers problèmes de plantage. Les améliorations spécifiques comprennent :

Résolution de plantages lors de l’ouverture de certains coffres ou failles, ainsi que des plantages liés à des langues non anglaises.

Correction d’un problème où Kratos tombait à travers le monde lors de l’interaction avec une faille sur le navire égéen.

Correction de fuites de mémoire sur PlayStation 4.

Interface Utilisateur et Expérience Utilisateur Améliorées

La mise à jour s’attaque également à des problèmes liés à l’interface utilisateur et à l’expérience utilisateur, avec des corrections pour les sous-titres, les assistances de navigation et les compteurs dans les défis. De plus, un écran “Téléchargement en cours” a été ajouté pour informer les joueurs lorsqu’ils tentent de lancer God of War Ragnarök : Valhalla avant que le jeu principal ne soit entièrement installé.

Le Futur de God of War

En conclusion, ces mises à jour témoignent de l’engagement continu de Santa Monica Studio envers l’amélioration et l’extension de l’expérience God of War Ragnarok. Les corrections de bugs, les ajustements d’équilibrage et les améliorations de stabilité soulignent l’effort de l’équipe pour offrir une expérience de jeu inégalée. La confirmation par Orion Walker, scénariste principal chez Sony Santa Monica, que l’histoire de God of War se poursuivra au-delà de Valhalla ajoute une perspective intrigante pour les fans, promettant une épopée qui n’a pas encore révélé tous ses mystères. Les aventures de Kratos ne font que commencer.