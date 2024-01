GTA 6 : Un Possible Ajout Révolutionnaire avec les Bus Publics

Depuis la sortie du trailer de GTA 6, les fans ont scruté chaque seconde de la vidéo à la recherche du moindre détail caché. L’une des dernières découvertes qui alimente les spéculations concerne une affiche en arrière-plan à la vingt-septième seconde, laissant présager une possible nouveauté dans GTA 6.

La dernière trouvaille dans le trailer suggère une révolution potentielle dans le domaine du transport virtuel : l’introduction des bus publics. Si les opus précédents de GTA ont toujours intégré des modes de transport en commun tels que le métro et les taxis, GTA 6 pourrait aller plus loin en incluant les bus de ville. Une scène à la 27e seconde du trailer montre un arrêt de bus entouré de personnes qui semblent attendre, laissant présager une possible interaction avec ce moyen de transport.

Un joueur a souligné le niveau de détail du panneau de l’arrêt de bus, affirmant que “le panneau de l’arrêt de bus est trop détaillé pour quelque chose que nous ne pourrions pas utiliser. Grand et visible, avec des mots qui semblent réellement lisibles.”

Cette découverte a suscité des réactions mitigées parmi la communauté de joueurs. Certains pensent que l’ajout des bus dans le jeu pourrait rendre l’expérience trop réaliste, transformant GTA en une simulation de la vie réelle. D’autres accueillent favorablement cette idée, suggérant qu’un système de bus pour le voyage rapide pourrait être une addition bienvenue, similaire aux trains dans Red Dead Redemption 2.

Un joueur exprime son enthousiasme en déclarant : “Ce serait vraiment cool et un détail très agréable. Peut-être qu’ils pourraient le faire comme le taxi, où vous pouvez également monter dans un bus et prendre et déposer des gens à des endroits.”

L’histoire du transport dans la série GTA remonte à GTA 3 en 2001, avec l’introduction des taxis comme moyen de déplacement rapide. Cette fonctionnalité a été conservée dans la plupart des titres suivants. Les trains et les transports en commun ont également été présents dès les premiers jeux de la série, avec le système de métro de Liberty City dans GTA 4 offrant une alternative rapide pour se déplacer.

L’ajout potentiel d’un système de bus dans GTA 6 ne serait donc pas sans précédent, s’inscrivant dans la volonté constante d’apporter des éléments réalistes et immersifs à l’univers du jeu. De plus, le choix du bus comme moyen de transport peut être vu comme une décision logique, compte tenu de son utilisation répandue aux États-Unis, offrant ainsi une dose supplémentaire d’immersion dans le jeu. Avec le dense réseau de bus à Miami, cette nouveauté pourrait apporter une dimension réaliste et captivante à l’expérience de jeu. Reste à savoir si cette découverte des fans se concrétisera dans le jeu final.