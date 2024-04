Hexworks annonce la dernière mise à jour de Lords of the Fallen

Le jeu Lords of the Fallen vit ses derniers instants, alors que Hexworks, son développeur, décide de clore la feuille de route des mises à jour avec un dernier patch. Celui-ci apporte des modificateurs spéciaux dédiés au new game plus, visant à renouveler l’expérience de jeu de base et à offrir un regard inédit sur l’univers des Porte-Lampes.

Intitulée “Master of Fate”, cette mise à jour 1.5 ne manquera pas d’intéresser les joueurs experts et passionnés de Lords of the Fallen. Hexworks propose sept modificateurs à intégrer à votre new game plus, dont deux randomiseurs de loot et d’ennemis. Les coffres seront désormais soumis à la chance, tout comme la nature et la position des ennemis que vous rencontrerez. Vous aurez également la possibilité d’augmenter le nombre d’ennemis pour corser davantage votre aventure, ou de demander à ce que votre équipement soit automatiquement adapté à votre niveau.

Les plus téméraires pourront opter pour les trois modificateurs restants, réservés aux véritables masochistes. Le premier réduit le nombre de feux de camps, voire les supprime complètement. Le second affaiblit les potions de guérison, les rendant moins efficaces. Enfin, le troisième modificateur, baptisé “Iron Man”, vous renvoie au point de départ en cas de défaite dans le monde spirituel. Hexworks précise que la combinaison de certains de ces modificateurs permet de simuler un mode roguelite, bien que ce terme soit quelque peu exagéré.

Le patch 1.5 de Lords of the Fallen est disponible dès à présent, offrant aux joueurs une ultime aventure pleine de défis et de surprises.