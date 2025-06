La démo PC de Stellar Blade dépasse les records de joueurs concurrents de récents AAA

La démo PC de Stellar Blade a enregistré un pic impressionnant de 26 443 joueurs simultanés selon SteamDB, surpassant des titres AAA récents comme Indiana Jones et le Cercle Ancien et frôlant les 31 470 concurrents de DOOM: The Dark Ages. Un résultat d’autant plus remarquable que cette version test gratuite fait face à des jeux payants disponibles sur Xbox Game Pass.

Performances techniques et accessibilité

Malgré les critiques concernant l’intégration de Denuvo, la démo montre une optimisation solide. Le compte Deck Wizard a démontré sa parfaite compatibilité avec le Steam Deck. Toutefois, Shift Up confirme une limitation majeure : le jeu final sera inaccessible dans 132 pays pour des raisons politiques liées à l’éditeur Sony.

Contexte concurrentiel explosif

Ce succès intervient dans un mois chargé pour le PC gaming : sorties de Dune: Awakening, Death Stranding 2 et le lancement de la Switch 2. La démo se distingue notamment face à des titres attendus comme Civilization VII ou Hogwarts Legacy, prouvant l’engouement persistant pour l’aventure d’Eve après son succès sur PS5 en avril 2024.

Futur de la licence

Shift Up nourrit des ambitions expansives :

Un DLC Goddess of Victory: Nikke ajoutera 25 tenues et un mode de jeu inédit

Des portages sur Xbox et Switch 2 sont évoqués dans le dernier rapport aux investisseurs

La suite du jeu est officiellement confirmée

Si le pic de la démo traduit une attente réelle, son impact sur les ventes finales (prévues fin juin) reste à mesurer. Une certitude : le modèle « démo avant sortie » retrouve ses lettres de noblesse.