La fin amère de The Day Before : Un chapitre honteux dans l’histoire du jeu vidéo

The Day Before, un jeu qui avait suscité tant d’attentes, a récemment été retiré de la plateforme Steam, marquant ainsi la conclusion chaotique d’une saga de promesses non tenues, de lancements désastreux et d’abandon rapide par le studio Fntastic.

Alors que le jeu est sur le point de tirer sa révérence, le studio Fntastic a fait une dernière annonce, laissant derrière lui un goût amer dans la bouche des joueurs.

Le Fiasco Financier de The Day Before

Le 11 décembre dernier, à peine quatre jours après son lancement, les développeurs de The Day Before ont annoncé la fin prématurée du jeu en raison de problèmes financiers, déclenchant une série de controverses. Des accusations de vol d’actifs et d’exploitation de bénévoles ont également émergé, jetant une ombre encore plus sombre sur l’intégrité du studio Fntastic. Alors que des remboursements étaient promis, les joueurs se demandaient où avait disparu l’argent, laissant un sentiment d’indignation et de trahison.

Le Retrait de Steam et l’Escroquerie qui S’ensuit

Steam a rapidement réagi en retirant The Day Before de sa boutique, mais cela a ouvert la porte à une nouvelle forme d’escroquerie. Des utilisateurs peu scrupuleux ont commencé à revendre des clés du jeu à des prix exorbitants, atteignant jusqu’à 200 euros, voire des comptes avec le titre installé pour 1000$. Les joueurs ont été mis en garde contre ces pratiques frauduleuses, soulignant l’importance de rester vigilants face aux opportunités trop belles pour être vraies.

La Date Fatidique et les Remboursements

Alors que The Day Before est sur le point de rendre son dernier souffle, le studio Fntastic a finalement annoncé la date officielle de fermeture des serveurs : le 22 janvier 2024. Cependant, une lueur d’espoir émerge pour les joueurs déçus, car le studio, en collaboration avec l’investisseur Mytona et Steam, a promis des remboursements. Steam prendra l’initiative d’indemniser tous les joueurs qui n’ont pas encore été remboursés, offrant ainsi une certaine réparation pour cette expérience décevante.

Une Communication Surprenante

Le ton étrangement positif de la communication de la société Fntastic, annonçant la fermeture imminente des serveurs de The Day Before, a suscité des réactions diverses au sein de la communauté des joueurs. En dépit des déboires financiers, des accusations de pratiques douteuses et de l’abandon rapide du jeu, le message transmet une apparence de reconnaissance envers la communauté pour son soutien tout au long du projet.

La société Fntastic a informé la communauté de la fin de ses activités et de la date de fermeture des serveurs, fixée au 22 janvier 2024. La collaboration avec l’investisseur Mytona et Steam a été mentionnée dans le contexte du remboursement des joueurs, soulignant une tentative de clôture du chapitre de The Day Before de manière aussi transparente que possible. Selon le communiqué, Steam prendra l’initiative d’indemniser de manière proactive tous les joueurs qui n’ont pas encore été remboursés.

The Day Before restera à jamais gravé comme l’une des plus grandes fraudes de l’histoire du jeu vidéo. Le retrait de Steam et la fermeture imminente des serveurs marquent la fin d’un chapitre honteux, laissant derrière lui des joueurs déçus et une industrie du jeu vidéo interpellée sur les conséquences de telles pratiques. Alors que les remboursements sont une petite consolation, l’ombre de The Day Before planera longtemps comme un avertissement sur les dangers d’une promesse non tenue dans le monde du gaming.