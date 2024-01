La Fin Prématurée des Services Internet Nintendo pour la Wii U et la 3DS

Nintendo surprend ses fans en coupant prématurément l’accès Internet à ses consoles emblématiques, la Wii U et la Nintendo 3DS, bien avant la date prévue en avril 2024. Cette décision soudaine laisse les joueurs perplexes, et les spéculations s’intensifient quant à son lien avec la possible sortie imminente de la Nintendo Switch 2.

Le coup de tonnerre

En décembre 2023, Nintendo décide de mettre fin à la possibilité de surfer sur le web et d’utiliser des services en ligne, à l’exception de la Poké Bank, sur ses consoles iconiques, la Wii U et la Nintendo 3DS. Cette coupure soudaine prend de court les utilisateurs, laissant derrière elle des questions sans réponses et des inquiétudes quant à l’avenir des services en ligne de Nintendo.

Les consoles touchées

La coupure concerne un ensemble de consoles, y compris la New Nintendo 3DS, la Nintendo 3DS XL, la Nintendo 2DS, la Wii U Deluxe, et d’autres. Cette décision drastique affecte plusieurs services en ligne, notamment la possibilité de jouer en ligne et le Nintendo Network, mais laisse la Poké Bank indemne.

Les conséquences pour les joueurs

Les joueurs se retrouvent incapables d’accéder à des fonctionnalités en ligne essentielles, bien avant la date annoncée par Nintendo. Cela soulève des questions sur la manière dont cette décision impactera l’expérience de jeu, en particulier pour ceux qui utilisent ces consoles pour des mises à jour de jeux ou des téléchargements.

Alors que Nintendo avait initialement annoncé que les services en ligne seraient coupés en avril 2024, la décision de le faire dès décembre soulève des questions sur les difficultés rencontrées par l’entreprise. Nintendo n’a pas communiqué sur la nature de ces problèmes, laissant place à des spéculations sur les raisons précises de cette coupure anticipée.

Vers la Nintendo Switch 2

Les regards se tournent maintenant vers l’avenir, avec des spéculations croissantes sur la sortie prochaine de la Nintendo Switch 2. Les rumeurs entourant cette nouvelle console, dont un écran OLED et une puce Tegra T239 de Nvidia, alimentent l’anticipation des fans, mais restent pour l’instant au stade de la spéculation.

La décision de Nintendo de couper prématurément les services en ligne de la Wii U et de la Nintendo 3DS crée un suspense inattendu dans l’univers des jeux vidéo. Les raisons de cette action si soudaines restent floues.