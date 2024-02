La Nintendo Switch 2 en 2024 ou 2025 ?

Les aficionados du monde du jeu vidéo scrutent l’horizon, espérant des nouvelles sur la potentielle sortie de la Nintendo Switch 2. Cependant, malgré les espoirs et les rumeurs persistantes, aucun développement concret n’a encore été annoncé par la grande entreprise japonaise. Alors que certains anticipent une arrivée dès 2024, d’autres regardent vers 2025 avec des attentes mêlées de scepticisme.

Lors de la présentation des résultats financiers de Nintendo pour le dernier trimestre, Shuntaro Furukawa, le président de l’entreprise, a déclaré que la Switch actuelle resterait la principale source de revenus pour l’année à venir. Cette affirmation a pu sembler décourageante pour ceux qui attendent avec impatience une nouvelle version de la console. Cependant, il est important de noter que Furukawa n’a pas exclu la possibilité de lancer de nouveaux produits en parallèle.

Bien que la Switch originale continue d’être le point focal de Nintendo, il est plausible qu’une nouvelle itération soit prévue pour la fin de 2024, voire début 2025. Cette fenêtre de lancement revient régulièrement dans les discussions parmi les observateurs de l’industrie. Les annonces officielles des plans de Nintendo pour l’année fiscale suivante, généralement faites en mai, pourraient potentiellement révéler des indices sur la Nintendo Switch 2. Cependant, il est peu probable qu’une annonce complète soit faite à ce moment-là, avec un événement dédié pouvant suivre quelques semaines plus tard.

En parallèle, les spéculations sur les caractéristiques techniques et les jeux potentiels de la Nintendo Switch 2 alimentent l’anticipation des joueurs. Des rumeurs suggèrent une console hybride dotée d’un écran LCD de 8 pouces et d’un stockage interne de 512 Go, ainsi que la prise en charge de la technologie DLSS de Nvidia et d’un ray-tracing supérieur à celui des consoles concurrentes. Du côté des jeux, des titres comme Monster Hunter Wilds et Persona 3 Reload sont évoqués, laissant entrevoir un line-up alléchant pour la nouvelle console.

Cependant, malgré ces rumeurs prometteuses, certains signes indiquent que la Switch originale atteint la fin de son cycle de vie. Les ventes ont connu une baisse significative en 2023, marquant la troisième année consécutive de déclin. De plus, le manque de gros titres pour l’année en cours suggère que Nintendo pourrait envisager un renouvellement de sa gamme de produits plus tôt que prévu.

En conclusion, bien que les attentes soient élevées et les spéculations nombreuses, il est prudent de rester attentif aux annonces officielles de Nintendo dans les mois à venir. La Nintendo Switch 2 pourrait bien être sur le point de faire son entrée sur la scène du jeu vidéo, mais seule la confirmation de l’entreprise japonaise dissipera les doutes et donnera aux joueurs une vision claire de l’avenir de la célèbre console hybride.