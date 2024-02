La Nintendo Switch reporté pour 2025?

Selon des rapports de VGC et Eurogamer, la sortie de la tant attendue Nintendo Switch 2 aurait été reportée à début 2025. Les premières rumeurs ont commencé avec une publication d’un journaliste brésilien, Pedro Henrique Lutti Lippe, qui n’est pas nécessairement considéré comme l’une des sources les plus fiables de l’industrie, étant relativement méconnu. Cependant, Eurogamer a rapidement confirmé ces informations, indiquant que selon leurs propres sources, la “Nintendo Switch 2”, comme on l’appelle provisoirement, ne sera pas lancée cette année mais plutôt au début de l’année 2025 en raison d’un report interne de la part de Nintendo.

VGC est également entré dans la danse en affirmant que plusieurs sources chez les développeurs ont confirmé que plusieurs éditeurs ont été informés par Nintendo du report de la sortie de la console à l’année prochaine.

La raison de ce report semble être la volonté de Nintendo de s’assurer d’avoir un catalogue de jeux suffisamment solide au lancement. Cela pourrait signifier qu’ils veulent avoir au moins un titre phare qui puisse propulser les ventes de la console, peu importe la période de sortie. Nintendo a utilisé cette stratégie avec succès par le passé, en s’appuyant sur des jeux comme “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” pour soutenir le lancement de la Nintendo Switch originale.

Il est donc possible que la Nintendo Switch 2 soit lancée avec un titre exclusif de renom pour attirer les joueurs dès le premier jour. Cependant, aucune information officielle n’a été confirmée par Nintendo pour le moment, il convient donc de prendre ces informations avec prudence jusqu’à ce que des annonces officielles soient faites.