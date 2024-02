Le Mod Lordbound : Une extension attendue pour Skyrim

Depuis sa sortie en 2011, The Elder Scrolls V: Skyrim est devenu un terrain fertile pour les moddeurs, ces passionnés qui enrichissent le jeu original avec de nouveaux contenus. Ces mods ont non seulement prolongé la durée de vie du jeu, mais ont également apporté des améliorations significatives à l’expérience de jeu.

Parmi les projets les plus ambitieux de la communauté moddeuse se trouve Lordbound, un mod massif qui promet d’ajouter une toute nouvelle région, Druadach, à explorer, ainsi que plus de 60 heures de contenu, incluant plus de 40 quêtes et plus de 50 donjons.

Annoncé pour la première fois en 2014, Lordbound a suscité beaucoup d’attente et d’excitation parmi les fans de Skyrim. Malgré quelques interruptions et reprises au cours de son développement, le projet semble toujours être en cours, comme en témoigne le dernier billet de blog publié en 2023. Les développeurs estiment que le mod pourrait être prêt pour une sortie vers la fin de l’année 2024.

Avec des ajouts aussi vastes et ambitieux, Lordbound pourrait bien offrir aux joueurs une nouvelle raison de replonger dans l’univers fascinant de Skyrim, en attendant avec impatience le prochain opus de la série, The Elder Scrolls VI.