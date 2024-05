Microsoft ferme plusieurs studios de Bethesda

Microsoft a pris la décision de fermer plusieurs studios de Bethesda, dont Arkane Austin, Hi-Fi Rush, et Tango Gameworks, créateur de The Evil Within. D’autres studios sont également concernés par ces coupes, entraînant des licenciements importants. Alpha Dog Studios, à l’origine de Mighty Doom, fermera également ses portes. En revanche, des studios comme Arkane Lyon, travaillant sur Marvel’s Blade, et Bethesda Game Studios, responsable de franchises comme Fallout et The Elder Scrolls, ne sont pas affectés.

Cette décision fait suite à une réorganisation interne visant à concentrer les ressources sur les franchises à succès de Bethesda. Malgré ces fermetures, Microsoft reste confiant quant à l’avenir de Bethesda et de ses franchises, avec des jeux très attendus comme Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones and The Great Circle, et The Elder Scrolls Online’s Golden Road prévus pour 2024.

Les réactions à ces annonces ont été vives, notamment de la part de Dinga Bakaba, directeur d’Arkane Lyon, qui a qualifié ces coupes de “terribles”. Il a souligné l’importance de prendre soin des employés et a appelé à une approche plus respectueuse de la part des entreprises envers ceux qui sont affectés par ces changements.

Ces fermetures s’inscrivent dans un contexte plus large de licenciements dans l’industrie du jeu vidéo, avec des milliers d’employés touchés l’année dernière. Malgré les défis auxquels l’industrie est confrontée, Microsoft reste confiant dans sa capacité à investir dans de nouveaux projets et à faire croître ses franchises existantes.