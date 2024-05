Le programme du Ubisoft Forward dévoilé

Ubisoft a dévoilé les détails de sa prochaine conférence Ubisoft Forward. Pour rappel, cette dernière se tiendra le 10 juin à partir de 15h00 EDT. L’événement proposera des aperçus exclusifs de Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows, XDefiant, et d’autres jeux ! Un pré-show de 30 minutes débutera à 14h30, mettant en avant les mises à jour à venir pour les jeux en direct.

Le stream officiel sera disponible sur Ubisoft.com/Forward, ainsi que sur les chaînes Twitch et YouTube officielles d’Ubisoft. Sur YouTube, les spectateurs auront accès à des sous-titres, une description audio en anglais et une traduction en langue des signes américaine.

Le programme complet:

15 minutes : Pendentif “Ultra-Top-Fan” pour Rainbow Six Siege

20 minutes : Breloque “Aube de la forêt” pour Avatar: Frontiers of Pandora

30 minutes : “Trailblazer Trinket” pour Star Wars Outlaws

45 minutes : Skin d’arme “M60 Eruption” pour XDefiant et feux d’artifice “Bienvenue à Skull and Bones” pour Skull and Bones

60 minutes : “Alfa Romeo 33 Stradale (1964)” pour The Crew Motorfest, ensemble “Yurei Bushido” pour Assassin’s Creed Valhalla, et babiole “Uchide-no-Kozuchi koï” pour Assassin’s Creed Shadows