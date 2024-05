Le Studio 2K doit annoncer la suite d’une grosse franchise

La Summer Game Fest approche à grand pas et toute la communauté attend avec grande impatience de connaitre les annonces qu’elle pourrait bien leur réserver. L’événement qui se tiendra le 7 juin prochain au Youtube Theater à Los Angeles connaitra la participation de 55 studios dont les plus gros.

Les organisateurs, conscients de l’attente qui entoure cet événement, ont publié sur leurs réseaux sociaux un message, certes assez mystérieux, mais qui a retenu l’attention des observateurs. Le message nous apprend en effet que le studio 2K dévoilera la suite d’une de ses franchises les plus appréciées. Les organisateurs n’ont bien évidemment pas donné plus d’informations mais cela n’a pas empêché les médias et la communauté de se lancer dans des pronostics.

Plusieurs personnes ont ainsi évoqué la possibilité d’avoir une annonce autour de Borderlands 4 qui est l’une des suites les plus attendus par les joueurs mais bien évidemment rien d’officiel. Le studio a bien confirmé par le passé, travailler sur un jeu assez massif et qui est l’un des plus gros projets de leurs équipes mais sans en dire plus. Certains observateurs ont également fait le lien avec le film Borderlands qui sortira en août prochain mais bien évidemment tout ceci ne reste que des suppositions. D’autres joueurs souhaitent quant à eux avoir droit à des nouvelles concernant Mafia 4 ou encore Bioshock.

Il semble cependant clair que cette annonce cache tout de même un grand jeu mais il faudra cependant attendre le 7 juin prochain pour être clairement fixé.