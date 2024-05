Le Summer Game Fest 2024 accueillera 55 participants

Le Summer Game Fest 2024 approche à grands pas et nul doute que tous les joueurs sont impatients de découvrir ce que l’événement aura à nous offrir. Si pour le moment, peu de choses ont filtré concernant cette édition 2024, le compte officiel X de l’événement nous donne des informations concernant les studios qui seront présents.

En effet, sur un court message et une affiche diffusés sur X, nous avons un large aperçu des différents participants. Celle-ci nous permet de découvrir que les plus gros studios seront bien présents, à savoir PlayStation ainsi que Xbox, sans oublier au passage Bandai Namco, Ubisoft ou encore Capcom. Ce seront au total 55 participants qui prendront part à ce Summer Game Fest 2024.

Pour rappel, l’événement se tiendra le 7 juin prochain au YouTube Theater de Los Angeles et sera diffusé sur plusieurs plateformes. Nul doute que tous les joueurs attendent avec grande impatience ce que pourra bien nous réserver cette nouvelle édition en matière d’annonces.

You've been waiting for this one.



Here's a first look at more than 55 partners taking part in #SummerGameFest activities this June.



Sign up at https://t.co/gO9QVWF4nN for event alerts.



We'll see you live on Friday, June 7 for the multiplatform showcase from @youtubetheater pic.twitter.com/qT0XWjS8HJ