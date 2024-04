Les Jeux du PlayStation Plus pour Avril : De belles surprises

Le mois d’avril promet d’être riche en découvertes pour les abonnés PlayStation Plus avec une sélection variée de jeux. Parmi les titres les plus attendus, on retrouve Dave the Diver, Tales of Kenzera: Zau, The Crew 2, et bien d’autres.

Dave the Diver plonge les joueurs dans une aventure RPG décontractée en solo. Explorez les profondeurs marines le jour et gérez un restaurant de sushis la nuit aux côtés de Dave et de ses amis excentriques.

Tales of Kenzera: Zau offre une expérience solo émouvante, façonnée par l’expérience personnelle de deuil de l’acteur Abubakar Salim. Ce jeu explore le thème du courage et de la résilience face à une perte dévastatrice.

The Crew 2 propose une expérience de conduite en monde ouvert à travers les États-Unis. Avec un accès à du contenu gratuit et de nouveaux modes de jeu ajoutés régulièrement, The Crew 2 offre une expérience de conduite complète et immersive.

En plus de ces jeux, d’autres titres passionnants seront disponibles pour les abonnés PlayStation Plus dès le mois d’avril. Parmi eux, on trouve Oddballers, Construction Simulator, Raji: An Ancient Epic, Lego Ninjago Movie Videogame, Nour: Play With Your Food, Deliver Us Mars, Lego Marvel’s Avengers, Miasma Chronicles et Stray Blade.