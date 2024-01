Les Jeux PS Plus Extra et Premium de Janvier 2024

Le PlayStation Plus Extra continue de diversifier son offre avec une sélection captivante de jeux pour le mois de janvier 2024. Depuis son introduction en juin 2022, cette formule intermédiaire a élargi son répertoire, accueillant une variété de titres allant des productions emblématiques de Sony aux jeux indépendants marquants.

Le mois dernier, les abonnés ont été ravis par l’ajout de titres majeurs tels que GTA 5 et Tinykin, offrant une fin d’année exceptionnelle. Pour débuter l’année 2024 de manière sensationnelle, le PlayStation Plus Extra propose deux poids lourds : Resident Evil 2 et Borderlands. Le très apprécié remake du second opus de Resident Evil fera son entrée, aux côtés du déjanté Tiny Tina’s Wonderlands. Ce dernier, un shooter looter délirant, promet des sessions coopératives mémorables avec des amis.

Sans plus attendre, voici la liste complète des nouveaux jeux qui seront disponibles dans le cadre du PS Plus Extra à partir du mardi 16 janvier 2024, vers 11h :

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5 Resident Evil 2 | PS4, PS5 Hardspace: Shipbreaker | PS5 LEGO City Undercover | PS4 Just Cause 3 | PS4 Session: Skate Sim | PS4, PS5 Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4 Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5 Surviving the Aftermath | PS4

À noter que plusieurs titres quitteront le catalogue simultanément, dont It Takes Two et Devil May Cry 5.

PS Plus Extra Premium de Janvier 2024

Les membres du PS Plus Premium ne sont pas en reste, bénéficiant chaque mois d’ajouts exclusifs provenant du riche catalogue rétro de la marque, couvrant de la PS1 à la PS3. Voici le programme alléchant pour janvier 2024, mettant en avant la saga cultissime des Mana :

Rally Cross | PS4, PS5 Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace | PS4, PS5 Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4 Legend of Mana | PS4 Secret of Mana | PS4

Les membres du PS Plus Premium peuvent ainsi profiter d’une expérience de jeu étendue, mêlant nostalgie et divertissement contemporain.