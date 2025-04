Les précommandes de la Switch 2 épuisées au Royaume-Uni !

La fièvre de la Switch 2 a gagné le Royaume-Uni. Deux jours après son annonce officielle lors d’un Nintendo Direct dédié le 2 avril 2025, la console a vu ses précommandes s’épuiser en quelques minutes chez les principaux détaillants britanniques. Une ruée qui contraste avec la situation outre-Atlantique, où les réservations sont suspendues en raison des incertitudes politiques.

Royaume-Uni : une course contre la montre pour les joueurs

Dès l’ouverture des précommandes, les enseignes Argos, Smyths, ShopTo et Amazon ont écoulé leurs stocks en un clin d’œil. Même la chaîne Game, pourtant plus tardive à rejoindre la course, a affiché complet peu après. « C’est du jamais-vu depuis la PS5 en 2020 », rapporte Chris Dring, journaliste spécialisé. Face à cette demande explosive, Nintendo a annoncé l’ouverture imminente de réservations sur sa boutique en ligne officielle cette semaine, offrant une seconde chance aux joueurs lésés.

États-Unis : les tarifs Trump retardent le lancement

À l’inverse, les fans américains devront patienter. Nintendo America a reporté sine die le début des précommandes, le temps d’évaluer l’impact des nouveaux tarifs douaniers annoncés par l’administration Trump. Une décision prudente, mais frustrante pour une communauté impatiente de mettre la main sur la console, dont les premières previews techniques ont été saluées.

Entre enthousiasme et logistique complexe, Nintendo marche sur un fil. Si le Royaume-Uni illustre l’engouement intact pour la marque, les défis économiques et politiques rappellent la fragilité des lancements globaux. Les joueurs trépignent désormais en attendant la prochaine vague de réservations… et des nouvelles de Washington.