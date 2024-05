L’ombre de l’oubli plane sur Hellblade 2

Dans le monde du jeu vidéo, la communication et le marketing peuvent être les piliers d’un lancement réussi. Pourtant, il semble que Xbox ait délaissé ces principes avec Hellblade 2, un titre prometteur qui peine à se frayer un chemin dans la lumière.

Hellblade 2, la suite tant attendue de Hellblade: Senua’s Sacrifice, sortira le 21 mai prochain. Avec des graphismes époustouflants et une narration immersive, le jeu promet une belle expérience. Cependant, malgré ces atouts, le jeu n’apparaît pas dans le top 200 des jeux les plus attendus sur Steam pour le moment. Comment un tel jeu peut-il rester dans l’ombre?

Xbox trop occupé par la fermeture des studios ?

La réponse pourrait résider dans les récentes décisions de Xbox, qui semblent avoir détourné son attention de la promotion de ses jeux. La fermeture soudaine de quatre studios de développement à savoir Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Studios et Roundhouse Games, a envoyé des ondes de choc à travers l’industrie. Ces studios, reconnus pour leur créativité et leur contribution à des titres notables tel que Hi-Fi Rush, ont été brutalement écartés, laissant place à une incertitude palpable quant à l’avenir de la stratégie de contenu de Xbox.

Cette série de fermetures soulève des questions sur la cohérence de la direction prise par Xbox. D’un côté, nous avons un géant du jeu vidéo qui prône l’innovation et la qualité, et de l’autre, une série de décisions qui semblent contredire ces valeurs. La communication autour de Hellblade 2 en est un exemple flagrant : un potentiel commercial énorme semble être ignoré, peut-être éclipsé par les turbulences internes et les remaniements stratégiques.

Il est temps pour Xbox de se recentrer sur ce qui fait la force de son écosystème : des jeux captivants et des expériences uniques. Hellblade 2 mérite une place sous les projecteurs, non seulement pour ses qualités mais aussi pour honorer l’engagement et le talent des développeurs qui ont donné vie à ce monde. Xbox doit redéfinir ses priorités et assurer que la communication et le marketing ne soient pas les victimes collatérales de ses stratégies internes.