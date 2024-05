Marvel Rivals s’excuse pour avoir restreint les critiques

L’équipe de développement derrière le jeu Marvel Rivals a présenté ses excuses pour avoir imposé des restrictions controversées sur les critiques du jeu.

Cette décision fait suite à une vague de réactions négatives de la part de la communauté des joueurs et des créateurs de contenu. Ces derniers ont ainsi découvert une clause dans le contrat d’accès à l’alpha du jeu qui interdisait les “critiques subjectives négatives”.

Pour rappel, Marvel Rivals est un jeu de tir à la troisième personne qui permet aux joueurs d’incarner leurs héros préférés. Cependant, l’excitation initiale pour le test alpha fermé du jeu a été assombrie par cette révélation. En effet, les créateurs de contenu étaient tenus de signer un contrat les empêchant de publier des avis négatifs sur le jeu.

La controverse a éclaté lorsque le streamer Brandon Larned a exposé la clause de non dénigrement du contrat. Une annonce qui a provoqué une vraie tollé sur les réseaux. En réponse à la pression croissante, l’équipe de Marvel Rivals a publié une déclaration s’excusant pour les termes « excessivement restrictifs » du contrat et a promis de revoir les conditions pour encourager les retours honnêtes et constructifs.

L’équipe a admis que la communication autour de cette clause avait été mal gérée. Elle a également souligné son engagement à créer une expérience de jeu positive pour tous. Celle-ci a réitéré son ouverture aux suggestions et aux critiques affirmant que tous les retours contribuent à améliorer le jeu.

Malgré cette controverse les retours sur le jeu semblent majoritairement positifs jusqu’à présent. L’équipe de Marvel Rivals espère que cet incident servira de leçon et renforcera la relation de confiance entre les développeurs et la communauté des joueurs.

L’équipe de Marvel Rivals a pris des mesures pour rectifier une erreur de jugement et s’efforce de rétablir la confiance avec sa base de joueurs. Le jeu est actuellement en phase de test alpha fermé et n’a pas encore de date de sortie.

