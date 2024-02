Marvel’s Spider-Man 2 : Mise à jour imminente avec le mode New Game Plus

Insomniac Games, le studio derrière le très attendu Marvel’s Spider-Man 2, a récemment confirmé sur Twitter que des détails concernant le mode New Game Plus seront bientôt révélés. Cette annonce officielle a ravivé l’enthousiasme des fans qui attendent avec impatience de découvrir les nouvelles fonctionnalités du jeu.

Le retard dans la publication de cette mise à jour est principalement attribué au piratage massif qui a frappé le studio en décembre dernier. Outre la divulgation de contenus inédits sur d’autres jeux comme Marvel’s Wolverine, ce piratage a exposé des informations personnelles et confidentielles de certains développeurs, y compris des documents d’identité. Dans ces circonstances, il est compréhensible que la priorité ait été donnée à la résolution de ces problèmes, reléguant la mise à jour pour Marvel’s Spider-Man 2 à un second plan.

Néanmoins, l’engagement continu d’Insomniac Games envers sa communauté est palpable à travers cette promesse de fournir des informations sur le mode New Game Plus. Cette attitude souligne l’importance que le studio accorde à l’expérience des joueurs et renforce leur lien avec leur public.

Les joueurs attendent avec impatience de découvrir les détails de ce mode New Game Plus, qui promet d’enrichir encore davantage l’expérience de jeu. Avec de nouvelles façons de parcourir l’univers étendu du jeu, cette mise à jour pourrait offrir aux joueurs une expérience encore plus immersive et passionnante.

En résumé, bien que le piratage ait temporairement retardé les mises à jour pour Marvel’s Spider-Man 2, l’annonce imminente du mode New Game Plus témoigne de l’engagement continu d’Insomniac Games envers sa communauté de joueurs et suscite une grande anticipation pour les nouveautés à venir dans le jeu.