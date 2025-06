MindsEye: Deux cadres clés quittent le studio à une semaine de la sortie

À sept jours du grand lancement de MindsEye, le studio Build a Rocket Boy fait face à une tempête inattendue : le départ soudain de son directeur juridique et de son directeur financier. Un coup dur pour l’équipe derrière ce jeu très attendu.

Un lancement sous haute tension

MindsEye doit arriver le 10 juin sur PS5, Xbox Series X/S et PC, mais l’ambiance est loin d’être à la fête. Les premières impressions du projet, porté par Leslie Benzies, ex-figure de Rockstar, divisent les joueurs, et les critiques risquent de peser sur les ventes. Si une récente bande-annonce avait réussi à calmer certaines inquiétudes, cette nouvelle secousse remet tout en question.

Deux départs qui font jaser

Rilo Graebner, directeur juridique, et Paul Bland, directeur financier, ont annoncé sur LinkedIn qu’ils quittaient Build a Rocket Boy. Graebner salue avec fierté le chemin parcouru par le studio, tandis que Bland reste muet sur les raisons de son départ après deux ans. Ces postes ne sont pas anodins : le premier gère tout ce qui touche aux contrats, à la propriété intellectuelle et aux risques légaux, tandis que le second veille sur les finances, des budgets aux salaires en passant par les investisseurs.

Des questions et des rumeurs

Ce double départ, si proche de la sortie, soulève des interrogations. Problèmes internes ? Instabilité financière ? Manque de confiance dans MindsEye ? Les rumeurs sur les budgets colossaux du jeu et d’Everywhere, l’autre projet ambitieux du studio, n’arrangent rien. Certains pointent aussi du doigt les récentes déclarations du PDG, Mark Gerhard, qui accusait Rockstar de vouloir saboter MindsEye. Coïncidence ou pas, ces démissions alimentent les spéculations.

La communauté s’inquiète

Sur le Discord de MindsEye, les fans sont en ébullition. « Qui quitte un projet juste avant un carton ? » lance un joueur. Un autre s’interroge : « Si vous bossiez sur GTA 6 chez Rockstar, vous partiriez une semaine avant ? » Certains craignent des tensions internes ou des problèmes techniques qui pourraient faire dérailler le lancement.

Quoi qu’il en soit, toutes les réponses arriveront avec la sortie de MindsEye le 10 juin.