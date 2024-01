Nintendo Switch 2 : Des studios externes sollicités pour le développement de nouveaux jeux ?

Le septième anniversaire de la Nintendo Switch en mars prochain marque non seulement un jalon impressionnant pour la console hybride, mais également le début des spéculations et des rumeurs entourant sa potentielle successeure, la Nintendo Switch 2. Avec plus de 130 millions d’unités vendues dans le monde, la Switch a solidifié sa place en tant que la troisième console la plus vendue de l’histoire.

Cependant, au-delà des spéculations sur les caractéristiques matérielles et les fonctionnalités de la Nintendo Switch 2, une rumeur intrigante émerge selon laquelle Nintendo pourrait ouvrir ses portes à de nouveaux partenaires pour le développement de certains de ses titres phares.

Historiquement connue pour garder un contrôle exclusif sur ses licences emblématiques telles que Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon, et Super Smash Bros., Nintendo semble être en train de changer sa stratégie. Des sources bien informées ont indiqué que la société japonaise est actuellement en pourparlers avec plusieurs studios distincts en vue de collaborer sur des projets basés sur ses propriétés intellectuelles.

Christopher Dring, journaliste et analyste renommé, a partagé cette information dans un article publié par Gamesindustry.biz. Il a déclaré : “Nintendo rencontre activement des développeurs indépendants pour trouver de nouveaux partenaires. La société recherche des studios susceptibles de travailler sur certaines de ses propriétés intellectuelles, en plus de continuer à travailler avec des équipes tierces bien établies.”

Il est important de noter que cette stratégie ne semble pas être axée sur le soulagement de Nintendo du développement de ses principales productions, mais plutôt sur l’exploration de nouvelles perspectives pour ses licences emblématiques. Les collaborations précédentes, telles que celle avec Ubisoft, ont généré des résultats originaux et bien accueillis par les fans.

Alors que la Nintendo Switch 2 se profile à l’horizon, ces partenariats potentiels pourraient apporter une diversité créative qui élargira encore l’attrait de la marque Nintendo, tout en offrant aux joueurs des expériences inattendues et mémorables. Reste à voir comment ces négociations se concrétiseront et quelles surprises elles réserveront aux passionnés de jeux vidéo.