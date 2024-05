Nintendo s’offre Shiver Entertainment

Nintendo prépare l’avenir. L’entreprise nippone, qui se prépare pour le lancement de la Nintendo Switch 2 pour l’année prochaine, a fait une annonce officielle. L’entreprise japonaise a annoncé par le biais d’un communiqué officiel l’acquisition de Shiver Entertainment.

Un studio basé à Miami et qui était, jusqu’à là, la propriété du groupe Embracer. Décrit comme de véritables professionnels de portage, Shivers a travaillé par le passé avec Nintendo notamment pour le portage de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard et d’autres titres. Il semble ainsi clair que Nintendo souhaite désormais voir sa console actuelle ainsi que les prochaines accueillir plus de titres et agrandir ainsi son catalogue.

Le communiqué de Nintendo