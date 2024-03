Notre test de Final Fantasy VII Rebirth

Nous avons joué à Final Fantasy VII Rebirth pendant près de 80 heures et sommes aujourd’hui en mesure de vous livrer notre test!

Rebirth est la suite directe de Final Fantasy VII Remake, un titre acclamé sorti en 2020. Ce nouvel opus est sorti le 29 février exclusivement sur Playstation 5, offrant aux joueurs une expérience de jeu optimisée pour la nouvelle génération de consoles. Cependant, l’exclusivité de la Playstation 5 prendra fin le 29 mai, date à laquelle le jeu pourrait être adapté sur PC, offrant ainsi aux joueurs sur cette plateforme la possibilité de découvrir cette nouvelle aventure épique.

Cette adaptation sur PC permettrait à un plus large public de profiter de l’univers étendu de Final Fantasy VII, offrant des graphismes améliorés, des performances optimisées et une expérience de jeu plus fluide.

Une histoire remaniée

Dans Final Fantasy VII Rebirth, l’histoire s’ouvre sur une nouvelle page captivante juste après les événements bouleversants de Midgar. Les héros se retrouvent à Kalm, une ville paisible qui marque le début d’une aventure épique à travers le monde ouvert de Final Fantasy VII original. Cette fois-ci, les joueurs peuvent explorer des lieux emblématiques tels que Junon, Costa Del Sol, Nibelheim et Gongaga, offrant ainsi une expérience renouvelée et immersive.

Chaque région du monde ouvert est un véritable trésor de détails et de surprises. Les paysages variés offrent des panoramas à couper le souffle, des montagnes enneigées aux plages ensoleillées en passant par les vastes étendues verdoyantes. Les habitants des différentes régions sont également fascinants, chacun ayant son propre passé et ses propres motivations qui ajoutent à la profondeur de l’univers du jeu.

Les quêtes annexes, ou rapports d’explorations, sont un élément clé de l’exploration de ces régions. Elles offrent aux joueurs la possibilité de plonger encore plus profondément dans l’histoire et le lore du jeu, en révélant des détails cachés et en offrant des récompenses uniques. Ces quêtes permettent aux joueurs de découvrir de nouveaux aspects des personnages et de l’histoire principale, offrant ainsi une expérience de jeu plus riche et plus immersive.

Dans Final Fantasy VII Rebirth, l’histoire suit de près celle du Final Fantasy VII original, mais avec des éléments qui sont soit modifiés, soit expliqués en détail pour approfondir l’histoire des personnages et le lore du jeu en général. Cette approche permet aux joueurs de redécouvrir l’histoire qu’ils connaissent déjà sous un nouvel angle, avec des révélations et des développements qui enrichissent l’univers du jeu.

Le jeu fait également de nombreuses références aux différents spin-offs de Final Fantasy VII, tels que Crisis Core, Advent Children, Ever Crisis et Dirge of Cerberus. Ces références ajoutent des couches supplémentaires à l’histoire en intégrant des éléments des différentes œuvres dérivées, offrant ainsi aux fans de la série une expérience plus complète et cohérente de l’univers de Final Fantasy VII.

Mieux connaître les personnages

Chaque personnage du groupe de héros est mis en avant de manière plus prononcée, offrant ainsi aux joueurs une immersion plus profonde dans leurs histoires et leurs personnalités uniques. Contrairement à d’autres jeux où l’on contrôle principalement un personnage principal, dans Rebirth, les joueurs ont la possibilité de contrôler individuellement chaque membre de leur groupe, ce qui permet d’explorer pleinement les capacités de chacun.

La possibilité de contrôler des personnages tels que Barret, Cait Sith, Aerith, Tifa, Red XIII et Yuffie offre une variété de styles de jeu, de compétences et de stratégies. Chaque personnage a ses propres forces et faiblesses, ce qui oblige les joueurs à adapter leur stratégie en fonction de la situation. Par exemple, Barret excelle dans les attaques à distance, tandis que Tifa est plus efficace dans les combats au corps à corps.

Cid et Vincent, bien que non jouables au début du jeu, rejoignent le groupe plus tard, offrant ainsi de nouvelles informations sur le lore du jeu. Chaque personnage a un rôle important à jouer dans l’histoire et dans le gameplay, ce qui rend l’expérience de jeu plus immersive et engageante pour les joueurs.

Cependant, nous avons ressenti une certaine frustration à l’égard du gameplay de Cait Sith, notamment lors d’une séquence à Nibelheim interminable. Malgré cela, l’ensemble du jeu offre une expérience de jeu riche et variée, avec des personnages bien développés et des moments de gameplay mémorables.

Les combats sont bien loin du simple “spam” de la touche carré, une approche souvent associée à Final Fantasy VII Remake. Au contraire, ils exigent une préparation minutieuse et une stratégie réfléchie, mettant en jeu l’équipement, les armes, les équipements de défense et les matérias. Chaque affrontement nécessite une analyse stratégique afin de découvrir et d’exploiter les faiblesses de l’adversaire, notamment lors des rapports de chasse, dont nous discuterons plus en détail par la suite.

Pour aider les joueurs dans leur progression, un outil essentiel est mis à leur disposition : le codex. Ce codex permet de débloquer des compétences spéciales en échange de points d’aptitude, offrant ainsi une grande variété de capacités magiques, physiques, défensives et bien d’autres encore. Parmi ces compétences spéciales, les attaques synchronisées représentent une nouveauté passionnante dans cette partie de la série, précédemment aperçue dans Final Fantasy VII Intermission avec Yuffie. Ces attaques synchronisées sont mises en scène avec élégance, impliquant deux personnages et infligeant des dégâts considérables à l’ennemi. Pour déclencher ces attaques, les joueurs doivent remplir une jauge spécifique située en dessous de la jauge ATB, rappelant ainsi l’importance de la gestion des ressources et de la planification tactique pendant les combats.

Un monde presque ouvert

Chaque zone dans Final Fantasy VII Rebirth offre une variété de quêtes annexes, connues sous le nom de “rapports d’exploration”. Bien que ces quêtes puissent sembler similaires au premier abord, elles contribuent toutes à renforcer votre groupe et à enrichir votre compréhension du monde de Final Fantasy VII. Parmi ces quêtes, vous serez amené à visiter les puits de vie, capturer un chocobo, affaiblir et obtenir l’aide d’une invocation, ainsi que réaliser des rapports de chasse et accomplir la quête de la proto-relique. Ces activités peuvent sembler répétitives, mais chacune d’elles offre une expérience unique et contribue à l’immersion dans le monde du jeu.

Chaque zone abrite également un chocobo unique, identifiable par sa couleur et ses capacités spécifiques de déplacement. Certains chocobos vous permettront de grimper sur des montagnes, d’autres de naviguer à travers les courants d’eau ou même de sauter d’un endroit à un autre en utilisant des champignons, offrant ainsi de nouvelles possibilités d’exploration et de découverte dans le monde ouvert du jeu.

Par ailleurs, chaque ville propose des quêtes annexes spécifiques qui sont plus captivantes que celles du Remake (vous allez quand même sauver un chat à un moment) . Ces quêtes renforcent les liens entre les personnages et influencent leur affinité au sein de l’aventure. Ces interactions déboucheront sur un événement signification à savoir un rendez-vous au Gold Saucer avec l’un des personnages. Croyez-nous, ça ne se jouera pas uniquement entre Tifa et Aerith. Cela ajoute une dimension supplémentaire à l’histoire et aux relations entre les personnages, offrant ainsi une expérience de jeu plus profonde et plus personnalisée.

Des mini-jeux en pagaille !

Final Fantasy VII Rebirth propose une variété de mini-jeux qui ajoutent de la diversité et du divertissement à l’expérience de jeu. Certains de ces mini-jeux sont obligatoires à certains moments pour faire avancer l’histoire principale, ce qui peut parfois être un peu ennuyeux. Cependant, la plupart des mini-jeux sont amusants à jouer et offrent une pause bienvenue dans l’aventure principale.

L’un des mini-jeux les plus intéressants est le Queens Blood, un jeu qui peut sembler complexe au premier abord mais qui demande en réalité beaucoup de stratégie pour vaincre votre adversaire. En remportant des victoires, vous gagnerez des rangs et découvrirez également le lore derrière la création de ce jeu. Il est donc conseillé aux joueurs de prendre le temps de jouer à ce mini-jeu pour profiter du tournoi qui les attend sur le bateau menant à Costa Del Sol. Cette expérience offre non seulement des récompenses intéressantes, mais elle permet également d’en apprendre davantage sur l’univers du jeu, ce qui enrichit l’expérience globale du joueur.

Des graphimes légers mais une OST qui rattrape le tout

Les graphismes de Final Fantasy VII Rebirth présentent quelques défauts, notamment des textures parfois peu détaillées et des problèmes de popping et de clipping. Ces défauts mettent en lumière les limites de l’Unreal Engine 4, le moteur de jeu utilisé pour Rebirth. Cependant, malgré ces imperfections, il serait injuste de trop critiquer les développeurs, étant donné l’immensité du jeu en termes de durée de vie et la richesse de son monde ouvert, qui est à la fois vaste et dense, le tout sans temps de chargement entre les différentes zones.

Cependant, le jeu bénéficie d’une bande-son exceptionnelle qui compense largement les défauts graphiques. L’OST comprend à la fois des réorchestrations des thèmes originaux du jeu, ainsi que de nouvelles compositions spécifiques à certaines régions ou villes. Ces musiques contribuent grandement à l’immersion dans l’univers du jeu et certaines d’entre elles sont particulièrement marquantes, notamment lors de moments clés de l’histoire, où elles parviennent à susciter des émotions intenses chez nous.

Une durée de vie très généreuse

Final Fantasy VII Rebirth vous offrira une expérience de jeu immersive et complète, avec une durée de vie estimée à environ 40 heures pour l’histoire principale. Cependant, pour ceux qui souhaitent explorer chaque recoin du monde de Rebirth et compléter toutes les quêtes annexes et mini-jeux, la durée de vie peut facilement dépasser les 100 heures. Cette richesse de contenu supplémentaire permet de prolonger leur aventure et d’approfondir leur exploration du monde de Final Fantasy VII, offrant ainsi une expérience de jeu riche et variée.

Une fin complexe !

Attention, spoilers !

La fin de Final Fantasy VII Rebirth peut sembler confuse, et c’est tout à fait normal si vous n’avez pas suivi tous les détails du jeu, en particulier ceux concernant les Stamps. Cependant, c’est là l’une des forces caractéristiques de la série Final Fantasy, qui pousse les joueurs à réfléchir et à chercher activement des réponses. Sans trop en dévoiler, nous pouvons vous donner un petit indice : il n’y a pas seulement une ou deux lignes temporelles, mais bien plus. Il vous faudra bien comprendre ces différentes lignes temporelles pour démêler les mystères de l’histoire.

Nous avons hâte de voir la suite !

Après avoir exploré en détail les différentes facettes de Final Fantasy VII Rebirth, il est clair que ce jeu offre une expérience exceptionnelle aux joueurs. Avec une histoire riche et immersive, un monde ouvert détaillé et captivant, des combats stratégiques, des quêtes annexes variées et des mini-jeux divertissants, Rebirth s’impose comme un incontournable pour les fans de la série et les amateurs de RPG.

De plus, la bande-son remarquable du jeu, mêlant réorchestrations des thèmes originaux et nouvelles compositions, contribue grandement à l’immersion et à l’émotion. Enfin, la complexité de l’intrigue et des multiples lignes temporelles invite les joueurs à réfléchir et à interpréter les événements, ajoutant une dimension intellectuelle à l’expérience de jeu.

Pour toutes ces raisons, nous attribuons à Final Fantasy VII Rebirth la note de 18/20. Nous espérons sincèrement revoir le groupe FF7 dans de futures aventures et découvrir l’épilogue de ce chef-d’œuvre qui nous a tant émus.